Galata Kulesi'nde 29 Ekim Işık Gösterisi: Atatürk'ün Siyah Beyaz Fotoğrafları Ay Yıldızla Kuleye Yansıtıldı
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Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde İstanbul’un en tanınan simgelerinden Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı özel bir görsel gösteriyle aydınlandı. Tarihi kulenin cephesine yansıyan kareler, kulenin çevresinde toplananların yoğun ilgisiyle karşılandı ve gösterinin ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan da paylaşım geldi.
Galata Kulesi, yaklaşık yedi asırdır İstanbul siluetinin en tanıdık yapılarından biri olarak ayakta duruyor.
Atatürk’ün kürsüdeki hitaplarından resmî törenlerine uzanan siyah beyaz kareleri kulenin cephesinde dönüşümlü olarak belirdi.
Galata Kulesi’ne yansıtılan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi’ndeki gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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