Galata Kulesi'nde 29 Ekim Işık Gösterisi: Atatürk'ün Siyah Beyaz Fotoğrafları Ay Yıldızla Kuleye Yansıtıldı

Cenevizliler tarafından 1348 yılında inşa edilen Galata Kulesi, yüzyıllar boyunca gözetleme kulesinden yangın kulesine pek çok farklı göreve tanıklık etti ve bugün İstanbul’a gelen hemen herkesin rotasındaki ilk duraklardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü restorasyonun ardından 2020’de müze olarak yeniden ziyarete açılan kule, son yıllarda özel günlerin de buluşma noktalarından birine dönüştü.

23 Nisan’dan 19 Mayıs’a, 15 Temmuz’dan 10 Kasım’a kadar pek çok anma ve kutlamada kulenin taş cephesine özel görüntüler yansıtıldı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde de Galata Kulesi, bu geleneği sürdüren bir gösteriyle ışıklarla donatıldı.