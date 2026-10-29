article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Galata Kulesi'nde 29 Ekim Işık Gösterisi: Atatürk'ün Siyah Beyaz Fotoğrafları Ay Yıldızla Kuleye Yansıtıldı

Galata Kulesi'nde 29 Ekim Işık Gösterisi: Atatürk'ün Siyah Beyaz Fotoğrafları Ay Yıldızla Kuleye Yansıtıldı

Atatürk
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 21:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde İstanbul’un en tanınan simgelerinden Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı özel bir görsel gösteriyle aydınlandı. Tarihi kulenin cephesine yansıyan kareler, kulenin çevresinde toplananların yoğun ilgisiyle karşılandı ve gösterinin ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan da paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galata Kulesi, yaklaşık yedi asırdır İstanbul siluetinin en tanıdık yapılarından biri olarak ayakta duruyor.

Galata Kulesi, yaklaşık yedi asırdır İstanbul siluetinin en tanıdık yapılarından biri olarak ayakta duruyor.

Cenevizliler tarafından 1348 yılında inşa edilen Galata Kulesi, yüzyıllar boyunca gözetleme kulesinden yangın kulesine pek çok farklı göreve tanıklık etti ve bugün İstanbul’a gelen hemen herkesin rotasındaki ilk duraklardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü restorasyonun ardından 2020’de müze olarak yeniden ziyarete açılan kule, son yıllarda özel günlerin de buluşma noktalarından birine dönüştü.

23 Nisan’dan 19 Mayıs’a, 15 Temmuz’dan 10 Kasım’a kadar pek çok anma ve kutlamada kulenin taş cephesine özel görüntüler yansıtıldı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde de Galata Kulesi, bu geleneği sürdüren bir gösteriyle ışıklarla donatıldı.

Atatürk’ün kürsüdeki hitaplarından resmî törenlerine uzanan siyah beyaz kareleri kulenin cephesinde dönüşümlü olarak belirdi.

Atatürk’ün kürsüdeki hitaplarından resmî törenlerine uzanan siyah beyaz kareleri kulenin cephesinde dönüşümlü olarak belirdi.

Bakanlığın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerine ait ve hafızalara kazınan fotoğrafları tarihi kulenin cephesine sırayla yansıtıldı. Atatürk’ün kürsüdeki hitapları, milletini selamladığı anlar, yol arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü kareler ve resmî törenlerden görüntüler, kulenin taş duvarlarında birbiri ardına belirdi.

Siyah beyaz fotoğraflara Türk bayrağının ay yıldızı ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” mesajı eşlik ederken, kulenin üst katındaki kemerli pencereler de ışıklarla aydınlatıldı. Kuleye yansıyan bu kareler, kısa sürede meydanda toplananların da odak noktası haline geldi.

Galata Kulesi’ne yansıtılan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.

Galata Kulesi’ne yansıtılan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.

Gösteriyi izlemek için kulenin çevresinde toplanan vatandaşlar, tarihi cepheye yansıyan her yeni kareyi cep telefonlarıyla kaydetti. Çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, Galata’daki bu anları meydanda olmayanlarla da buluşturarak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Kuledeki gösteri, kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesabında da yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi’ndeki gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi’ndeki gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gösterinin ardından X hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, 29 Ekim coşkusunu tarihi kuleye taşıdıklarını “Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi’ni aydınlattık!” sözleriyle duyurdu. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe iz bırakan fotoğraflarını şanlı ay yıldızla birlikte Galata Kulesi’nin duvarlarına yansıttıklarını belirten Ersoy, görüntülerin taşıdığı tarihi ve manevi anlama dikkat çekerek “Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, paylaşımını “Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek!” sözleriyle tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın