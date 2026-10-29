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29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i İlan Eden Meclis'ten 45 Portre!

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i İlan Eden Meclis'ten 45 Portre!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 13:30
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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