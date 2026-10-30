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Dizi İptalleri Bitmiyor! 5. Erteleme Geldi, Star TV'nin Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı

Dizi İptalleri Bitmiyor! 5. Erteleme Geldi, Star TV'nin Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 18:14
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Cumhuriyet Bayramı haftasında başlayan dizi ertelemelerine bir yenisi eklendi. Star TV, 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanması planlanan Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı. Böylece bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi sayısı beşe çıktı.

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Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümü iptal edildi! Dizinin 6. bölümü yerine 31 Ekim akşamı dizinin tekrarı yayınlanacak.

Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümü iptal edildi! Dizinin 6. bölümü yerine 31 Ekim akşamı dizinin tekrarı yayınlanacak.

Star TV'nin cumartesi akşamlarına iddialı bir giriş yapan dizisi Başkalarının Hayatı, bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 31 Ekim Cumartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşması planlanan 6. bölüm yerine dizinin tekrarı yayınlanacak.

Birkaç gün önce paylaşılan haftalık yayın akışlarında bölüm hala 'yeni bölüm' olarak yer alıyordu, yani değişiklik son anda geldi. Bayramdan iki gün sonraya denk gelen iptalin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Üstelik bu, Star TV'nin aynı hafta yeni bölümünü ertelediği ikinci dizi oldu. 6. bölümün hangi tarihte ekrana geleceği ise henüz belli değil.

Ertelemeler 29 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı ile başlamıştı.

Ertelemeler 29 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı ile başlamıştı.

Ertelemelerin ilki 29 Ekim Perşembe akşamı geldi. Kanallar akşam kuşağını Cumhuriyet Bayramı'na özel yayınlara ve filmlere ayırınca üç dizi birden yarışın dışında kaldı.

Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünü yayına saatler kala iptal edip tekrar bölümünü ekrana getirdi. Show TV, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini yayınladı. NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü erteleyerek akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı.

Üç dizinin de yeni bölümleriyle 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana dönmesi bekleniyor.

Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin ertelenmesi reklam iddiasını gündeme taşıdı.

Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin ertelenmesi reklam iddiasını gündeme taşıdı.

Erteleme zinciri cuma günü Show TV'nin fenomen dizisiyle devam etti. Nursema'nın ailesine kavuşacağı 145. bölüm, 30 Ekim akşamı ekrana gelmeyecek.

Haberi ilk veren gazeteci Birsen Altuntaş, bölümün yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmayacağını öne sürmüş, paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirmişti.

Yapım şirketi Gold Film ise ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı. Ertelenen bölüm 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak.

ATV'nin dizileri ise bu haftaki ertelemelerden etkilenmedi.

ATV'nin dizileri ise bu haftaki ertelemelerden etkilenmedi.

Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i oldu. Kanal, cuma akşamı da Altı Üstü İstanbul'u yeni bölümüyle yayınladı.

Cuma akşamı TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, cumartesi akşamı ise Gönül Dağı ve Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı yayın planını bozmadan izleyici karşısına çıkıyor.

Bölüm ertelemeleri, erken final kararlarıyla geçen bir sezonun ortasında geldi.

Bölüm ertelemeleri, erken final kararlarıyla geçen bir sezonun ortasında geldi.

Ertelemeler, ekranın zaten hareketli bir dönemden geçtiği bir haftaya denk geldi. Sezonun ilk iki ayında 5 dizi için final kararı alınmıştı.

Bunlardan biri olan Sevdam Karadeniz için final kararı yalnızca iki bölümün ardından gelmiş, dizinin oyuncusu Meltem Akçöl ise final bölümünü bile çekemediklerini açıklamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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