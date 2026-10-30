Dizi İptalleri Bitmiyor! 5. Erteleme Geldi, Star TV'nin Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı
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Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümü iptal edildi! Dizinin 6. bölümü yerine 31 Ekim akşamı dizinin tekrarı yayınlanacak.
Ertelemeler 29 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı ile başlamıştı.
Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin ertelenmesi reklam iddiasını gündeme taşıdı.
ATV'nin dizileri ise bu haftaki ertelemelerden etkilenmedi.
Bölüm ertelemeleri, erken final kararlarıyla geçen bir sezonun ortasında geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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