Dizi İptalleri Bitmiyor! 5. Erteleme Geldi, Star TV'nin Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı

Star TV'nin cumartesi akşamlarına iddialı bir giriş yapan dizisi Başkalarının Hayatı, bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 31 Ekim Cumartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşması planlanan 6. bölüm yerine dizinin tekrarı yayınlanacak.

Birkaç gün önce paylaşılan haftalık yayın akışlarında bölüm hala 'yeni bölüm' olarak yer alıyordu, yani değişiklik son anda geldi. Bayramdan iki gün sonraya denk gelen iptalin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Üstelik bu, Star TV'nin aynı hafta yeni bölümünü ertelediği ikinci dizi oldu. 6. bölümün hangi tarihte ekrana geleceği ise henüz belli değil.