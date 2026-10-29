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Bu Akşam Hangi Diziler Var? Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Diziler Ertelendi, Yeni Bölümle Tek Dizi Kaldı!

Bu Akşam Hangi Diziler Var? Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Diziler Ertelendi, Yeni Bölümle Tek Dizi Kaldı!

yayın akışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:56
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Cumhuriyet'in 103. yılında kanallar akşam kuşağını özel yayınlara ve Cumhuriyet filmlerine ayırınca dizi takipçilerinin perşembe akşamı planı da baştan sona değişti. Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya kalırken Uzak Şehir de bu akşam tekrar bölümüyle ekranda. Bu kalabalık listeden yalnızca bir dizi, yayın planını hiç bozmadan yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Kaynak: İşçi Haber

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Güneşin Doğduğu Yer, Cumhuriyet Bayramı akşamında yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi oldu.

Güneşin Doğduğu Yer, Cumhuriyet Bayramı akşamında yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi oldu.

29 Ekim'de diziler var mı diye yayın akışına bakanların karşısına çıkan tek yeni bölüm, ATV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer'e ait. 17 Eylül'de yayın hayatına başlayan dizi bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelirken kanal, Burak Özçivit'in başrolündeki yapım için bayram akşamında bile herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı dizi, Almanya'da tanıştığı Leyla'ya gönlünü kaptıran Çukurovalı Kenan Kozan'ın hikâyesini Adana'ya taşıyor. Kenan'ın annesi Celadet Kozan'ın bu aşka karşı açtığı savaş, ekran başına kilitlenen izleyicileri her hafta yeni bir krizle karşılarken Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine de kadroda Özçivit'e eşlik ediyor. Ekimin ilk haftalarında AB ve ABC1 gruplarında reyting listesinin zirvesine yerleşen dizi, kamera arkasında da hareketli günler geçiriyor; ilk bölümden bu yana yönetmen koltuğunda oturan Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin projeden ayrıldığı, yerlerine Kızılcık Şerbeti'nin kurucu yönetmeni Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın geçeceği konuşuluyor.

Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya, 5 Kasım'a kaldı.

Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya, 5 Kasım'a kaldı.

Güneşin Doğduğu Yer'in perşembe akşamındaki en güçlü iki rakibi ise bu hafta yarıştan çekildi. NOW, Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü bir hafta erteleyerek akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı; dizi gün içinde akışta görünse de bu yayın yeni bölüm değil, eski bir bölümün tekrarı.

Star TV de Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünü yayından çıkardı ve akşamı tekrar bölümle geçiriyor. Bazı yayın rehberlerinde dizinin 23. bölümü hâlâ yeni bölüm olarak görünse de kanalın bu akşam tekrar yayınlayacağı bildiriliyor. Yayın planında yeni bir değişiklik olmazsa iki dizi de 5 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara dönecek ve perşembe akşamının reyting yarışı gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek.

Muhtemel Aşk'ın yerine Cumhuriyet filmi gelirken Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir tekrar bölümle ekranda.

Muhtemel Aşk'ın yerine Cumhuriyet filmi gelirken Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir tekrar bölümle ekranda.

Bayram akşamında akışını değiştiren bir diğer kanal da Show TV oldu. Kanal, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekrana taşıyor, gecenin devamında ise Sahte Kabadayı'yı yayınlıyor. 22 Ekim'de yayınlanan 19. bölümün ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merak edenler, yeni bölüm için 5 Kasım'ı bekleyecek.

Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de ise Evlilik Güzeldir bu akşam tekrar bölümleriyle ekranda yer alıyor. Dizilerde yalnızca Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölüm sunduğu akşamın diğer taze yayını ise TV8'deki MasterChef Türkiye olacak; yarışma, perşembe akşamı yeni bölümüyle mutfak kapılarını açıyor.

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor?

Evet, Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümüyle ATV'de. ATV Ana Haber'in ardından 20.00'de başlayacak 7. bölüm, bayram akşamı yayın akışında yerini koruyan tek dizi bölümü.

Kanal, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle diziye herhangi bir ara vermedi; Kenan ile Leyla'nın hikâyesini takip edenler için bu hafta bir erteleme söz konusu değil.

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yeni bölümüyle NOW ekranında olmayacak. Kanal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı; dizinin gündüz kuşağındaki yayını ise yeni bölüm değil, tekrar.

Dizinin 41. bölümünün, yayın planında yeni bir değişiklik olmazsa 5 Kasım Perşembe akşamı NOW'da yayınlanması bekleniyor.

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Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Sevdiğim Sensin bu akşam Star TV'de yeni bölümüyle değil, tekrar bölümle ekranda. Kanal, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dizinin yeni bölümünü bir hafta erteledi; bazı yayın rehberlerinde 23. bölüm hâlâ yeni bölüm olarak listelense de akşam yayınlanacak bölümün tekrar olduğu bildiriliyor.

Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Muhtemel Aşk bu akşam Show TV'de yayınlanmıyor. Kanal, Cumhuriyet Bayramı'na özel akış kapsamında dizinin 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini, ardından da Sahte Kabadayı'yı ekrana getiriyor.

Son olarak 22 Ekim'de 19. bölümüyle ekrana gelen dizinin 20. bölümünün, yayın planında başka bir değişiklik olmazsa 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Uzak Şehir bu akşam Kanal D'de yer alıyor ancak ekrana gelen bölüm yeni değil, tekrar. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizi yeni bölümlerini pazartesi akşamları yayınlıyor ve son olarak 26 Ekim'de reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti.

Yayın planında bir değişiklik olmazsa Uzak Şehir'in yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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