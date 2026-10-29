Bu Akşam Hangi Diziler Var? Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Diziler Ertelendi, Yeni Bölümle Tek Dizi Kaldı!

29 Ekim'de diziler var mı diye yayın akışına bakanların karşısına çıkan tek yeni bölüm, ATV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer'e ait. 17 Eylül'de yayın hayatına başlayan dizi bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelirken kanal, Burak Özçivit'in başrolündeki yapım için bayram akşamında bile herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı dizi, Almanya'da tanıştığı Leyla'ya gönlünü kaptıran Çukurovalı Kenan Kozan'ın hikâyesini Adana'ya taşıyor. Kenan'ın annesi Celadet Kozan'ın bu aşka karşı açtığı savaş, ekran başına kilitlenen izleyicileri her hafta yeni bir krizle karşılarken Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine de kadroda Özçivit'e eşlik ediyor. Ekimin ilk haftalarında AB ve ABC1 gruplarında reyting listesinin zirvesine yerleşen dizi, kamera arkasında da hareketli günler geçiriyor; ilk bölümden bu yana yönetmen koltuğunda oturan Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin projeden ayrıldığı, yerlerine Kızılcık Şerbeti'nin kurucu yönetmeni Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın geçeceği konuşuluyor.