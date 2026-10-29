Bu Akşam Hangi Diziler Var? Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Diziler Ertelendi, Yeni Bölümle Tek Dizi Kaldı!
Cumhuriyet'in 103. yılında kanallar akşam kuşağını özel yayınlara ve Cumhuriyet filmlerine ayırınca dizi takipçilerinin perşembe akşamı planı da baştan sona değişti. Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya kalırken Uzak Şehir de bu akşam tekrar bölümüyle ekranda. Bu kalabalık listeden yalnızca bir dizi, yayın planını hiç bozmadan yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Kaynak: İşçi Haber
Güneşin Doğduğu Yer, Cumhuriyet Bayramı akşamında yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi oldu.
Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya, 5 Kasım'a kaldı.
Muhtemel Aşk'ın yerine Cumhuriyet filmi gelirken Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir tekrar bölümle ekranda.
Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor?
Evet, Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümüyle ATV'de. ATV Ana Haber'in ardından 20.00'de başlayacak 7. bölüm, bayram akşamı yayın akışında yerini koruyan tek dizi bölümü.
Kanal, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle diziye herhangi bir ara vermedi; Kenan ile Leyla'nın hikâyesini takip edenler için bu hafta bir erteleme söz konusu değil.
Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yeni bölümüyle NOW ekranında olmayacak. Kanal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı; dizinin gündüz kuşağındaki yayını ise yeni bölüm değil, tekrar.
Dizinin 41. bölümünün, yayın planında yeni bir değişiklik olmazsa 5 Kasım Perşembe akşamı NOW'da yayınlanması bekleniyor.
Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Sevdiğim Sensin bu akşam Star TV'de yeni bölümüyle değil, tekrar bölümle ekranda. Kanal, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dizinin yeni bölümünü bir hafta erteledi; bazı yayın rehberlerinde 23. bölüm hâlâ yeni bölüm olarak listelense de akşam yayınlanacak bölümün tekrar olduğu bildiriliyor.
Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Muhtemel Aşk bu akşam Show TV'de yayınlanmıyor. Kanal, Cumhuriyet Bayramı'na özel akış kapsamında dizinin 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini, ardından da Sahte Kabadayı'yı ekrana getiriyor.
Son olarak 22 Ekim'de 19. bölümüyle ekrana gelen dizinin 20. bölümünün, yayın planında başka bir değişiklik olmazsa 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.
Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Uzak Şehir bu akşam Kanal D'de yer alıyor ancak ekrana gelen bölüm yeni değil, tekrar. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizi yeni bölümlerini pazartesi akşamları yayınlıyor ve son olarak 26 Ekim'de reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti.
Yayın planında bir değişiklik olmazsa Uzak Şehir'in yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.
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