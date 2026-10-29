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Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam Var mı? 29 Ekim ATV Yayın Akışı Belli Oldu

Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam Var mı? 29 Ekim ATV Yayın Akışı Belli Oldu

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 13:21
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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidilirken ATV'nin yayın planı da araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 29 Ekim ATV yayın akışı...

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu?

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu?

Güneşin Doğduğu Yer, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı televizyon dizilerinin yeni bölümleri ertelenirken ATV'nin yayın planında Güneşin Doğduğu Yer için bir değişiklik bulunmuyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

ATV'nin yayın akışına göre saat 19.00'da ATV Ana Haber izleyiciyle buluşacak. Haber bülteninin ardından saat 20.00'de Güneşin Doğduğu Yer başlayacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için 29 Ekim'de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

29 Ekim 2026 Perşembe ATV yayın akışı

29 Ekim 2026 Perşembe ATV yayın akışı

02:40 A.B.İ

05:30 Hercai 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Altı Üstü İstanbul 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Güneşin Doğduğu Yer

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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