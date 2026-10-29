Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam Var mı? 29 Ekim ATV Yayın Akışı Belli Oldu

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidilirken ATV'nin yayın planı da araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 29 Ekim ATV yayın akışı...