Sevdiğim Sensin Bu Akşam Var mı? 29 Ekim Star TV Yayın Akışı Belli Oldu
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Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidilirken Star TV'nin yayın planı da araştırılıyor. Peki, Sevdiğim Sensin bu akşam saat kaçta başlayacak? İşte 29 Ekim Star TV yayın akışı...
Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu?
Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?
29 Ekim 2026 Perşembe Star TV yayın akışı
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