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Sevdiğim Sensin Bu Akşam Var mı? 29 Ekim Star TV Yayın Akışı Belli Oldu

Sevdiğim Sensin Bu Akşam Var mı? 29 Ekim Star TV Yayın Akışı Belli Oldu

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 13:16
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Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidilirken Star TV'nin yayın planı da araştırılıyor. Peki, Sevdiğim Sensin bu akşam saat kaçta başlayacak? İşte 29 Ekim Star TV yayın akışı...

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Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu?

Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu?

Sevdiğim Sensin, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı Star TV ekranlarında tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verirken bunlardan biri de Sevdiğim Sensin oldu. Sevdiğim Sensin, 29 Ekim akşamı tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm iptal edildi.

Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Sevdiğim Sensin, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı yapım, kanalın akşam kuşağında tekrar bölümüyle yer alıyor. Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

29 Ekim 2026 Perşembe Star TV yayın akışı

29 Ekim 2026 Perşembe Star TV yayın akışı

01:15 Başkalarının Hayatı 

03:30 Fazilet Hanım ve Kızları 

05:30 Baba Ocağı 

07:00 Aramızda Kalsın 

08:30 Cansu Canan ile Bugün 

10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:45 Fazilet Hanım ve Kızları 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

19:00 Star Haber 

20:00 Sevdiğim Sensin

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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