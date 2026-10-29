Halef: Köklerin Çağrısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 29 Ekim NOW TV Yayın Akışı

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok? NOW TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidilirken dizinin 41. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 29 Ekim NOW TV yayın akışı...