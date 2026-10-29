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Halef: Köklerin Çağrısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 29 Ekim NOW TV Yayın Akışı

Halef: Köklerin Çağrısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 29 Ekim NOW TV Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 13:09
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Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok? NOW TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 29 Ekim 2026 Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidilirken dizinin 41. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 29 Ekim NOW TV yayın akışı...

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Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok?

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, neden yok?

Halef: Köklerin Çağrısı, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle NOW TV ekranlarında olmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle NOW TV'nin yayın akışında değişiklik yapıldı. Dizinin normal yayın saatinde Atatürk 2 filmi izleyiciyle buluşacak. Bununla birlikte dizinin gündüz kuşağında saat 12.30'da yayın akışında yer aldığı görülüyor. Ancak bu yayın, 41. yeni bölüm değil.

Halef: Köklerin Çağrısı 41. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Halef: Köklerin Çağrısı 41. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 41. yeni bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor.

29 Ekim'de verilen bir haftalık aranın ardından dizinin yeni bölümüyle yeniden NOW TV ekranlarına gelmesi bekleniyor. Yayın planında başka bir değişiklik yapılmaması halinde Halef: Köklerin Çağrısı, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

29 Ekim 2026 Perşembe NOW TV yayın akışı

29 Ekim 2026 Perşembe NOW TV yayın akışı

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Ömür Usta

17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Atatürk 2

23.00 Ömür Usta

01.30 Anne Yarısı

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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