Çakallarla Dans 8'den Ramayana'ya: 2-8 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın
Hayatlarına yeni bir düzen vermeye çalışan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet ve arkadaşları gizemli kişiler tarafından kaçırılıyor. Kendilerini Almanya'da uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında bulan ekip, özgürlüklerine kavuşmak için suç örgütünü çökertmeye çalışıyor.
Cinlerin Düğünü
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen
Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu'nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişi geride bıraktıklarını düşünüyor. Düğün hazırlıkları ilerledikçe kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor.
Gece Köpekleri
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Murat Yazıcı
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı
Kolay yoldan para kazanmak için küçük çaplı bir soygun planlayan üç arkadaş, gözden kaçırdıkları bir ayrıntı yüzünden giderek büyüyen bir kaosun içine düşüyor. Basit bir iş olarak gördükleri soygun, gece boyunca süren bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.
Vahşi At Dokuz
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Gerilim
Yönetmen: Martin McDonagh
Oyuncular: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi
1973 Şili darbesinin hemen öncesinde yıllardır birlikte çalışan iki CIA ajanı, gizemli bir görev için Paskalya Adası'na gönderiliyor. İlk bakışta sakin bir mola gibi görünen ada, siyasi komplolar ve geçmişin hesaplarıyla ikilinin arasındaki güveni sarsmaya başlıyor.
Ramayana: Efsanenin Doğuşu
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Aksiyon, fantastik, macera
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Oyuncular: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash
Babasının verdiği bir söz yüzünden tahttan vazgeçip on dört yıllık sürgüne giden Prens Rama, eşi Sita'nın güçlü hükümdar Ravana tarafından kaçırılmasıyla destansı bir yolculuğa çıkıyor. Mücadele zamanla iyilik ile kötülük arasında dünyaların kaderini belirleyecek büyük bir savaşa dönüşüyor.
Araknofobi: Kabus
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Gerilim, korku
Yönetmen: Angel Gómez Hernández
Oyuncular: Matilda Lutz, Gregg Sulkin, William Miller
Los Angeles'taki bir apartmanın bakımından sorumlu Serena, yurt dışından dönen komşusu George'u dairesinde ölü buluyor. Kısa süre sonra George'un farkında olmadan getirdiği ölümcül bir örümcek türü binayı sarmaya başlıyor ve sakinler hayatta kalma mücadelesine girişiyor.
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Animasyon, komedi, macera
Yönetmen: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja
Oyuncular: Bill Hader, Xochitl Gomez, Matt Berry
Yeni taşındıkları kasabaya alışmakta zorlanan Gabby ve Sebastian'ı neşelendirmekle görevlendirilen Şapkalı Kedi, sihirli güçleriyle iki kardeşin hayatını renkli bir maceraya çeviriyor. Yaramazlıkları kontrolden çıkınca hem görevini tamamlamaya hem de sihirli şapkasını kaybetmemeye çalışıyor.
Orta Doğu'da Bir Zamanlar
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Dram, savaş
Yönetmen: Muye Wen
Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Tanner Hagen
Borçlarını ödemek için Orta Doğu'ya giden yetenekli aşçı Xu Fu, restoran müdürü Ma Junsheng'le birlikte zor günler geçiren Dragon Restoran'ı yeniden ayağa kaldırıyor. Bölgede savaş patlak verince ikilinin hayatı altüst oluyor.
Her Defa
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Sandra Wollner
Oyuncular: Birgit Minichmayr, Tristan López, Lotte Shirin Keiling
Kızını kaybeden bir anne, kızının ölümünden sorumlu tutulan gençle dostluk kuruyor ve ikisi birlikte kızın anısını yaşatmaya çalışıyor. Annenin küçük kızı ise kendini olanlardan uzak tutuyor.
George Michael: The Faith Tour
Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Belgesel, konser, müzik
Yönetmen: Andy Morahan, David Austin
Oyuncular: George Michael
George Michael'ın 1988'deki Faith turnesinin Avrupa ayağında Paris'te iki gece boyunca verdiği konserler beyaz perdeye taşınıyor. 35 milimetrelik filmle kaydedilen görüntüler restore edilerek sinemalara geliyor.
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