Çakallarla Dans 8'den Ramayana'ya: 2-8 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın

Hayatlarına yeni bir düzen vermeye çalışan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet ve arkadaşları gizemli kişiler tarafından kaçırılıyor. Kendilerini Almanya'da uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında bulan ekip, özgürlüklerine kavuşmak için suç örgütünü çökertmeye çalışıyor.

Cinlerin Düğünü

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Dram

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen

Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu'nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişi geride bıraktıklarını düşünüyor. Düğün hazırlıkları ilerledikçe kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor.

Gece Köpekleri

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Murat Yazıcı

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı

Kolay yoldan para kazanmak için küçük çaplı bir soygun planlayan üç arkadaş, gözden kaçırdıkları bir ayrıntı yüzünden giderek büyüyen bir kaosun içine düşüyor. Basit bir iş olarak gördükleri soygun, gece boyunca süren bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Vahşi At Dokuz

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Gerilim

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi

1973 Şili darbesinin hemen öncesinde yıllardır birlikte çalışan iki CIA ajanı, gizemli bir görev için Paskalya Adası'na gönderiliyor. İlk bakışta sakin bir mola gibi görünen ada, siyasi komplolar ve geçmişin hesaplarıyla ikilinin arasındaki güveni sarsmaya başlıyor.

Ramayana: Efsanenin Doğuşu

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Aksiyon, fantastik, macera

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Oyuncular: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash

Babasının verdiği bir söz yüzünden tahttan vazgeçip on dört yıllık sürgüne giden Prens Rama, eşi Sita'nın güçlü hükümdar Ravana tarafından kaçırılmasıyla destansı bir yolculuğa çıkıyor. Mücadele zamanla iyilik ile kötülük arasında dünyaların kaderini belirleyecek büyük bir savaşa dönüşüyor.

Araknofobi: Kabus

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Gerilim, korku

Yönetmen: Angel Gómez Hernández

Oyuncular: Matilda Lutz, Gregg Sulkin, William Miller

Los Angeles'taki bir apartmanın bakımından sorumlu Serena, yurt dışından dönen komşusu George'u dairesinde ölü buluyor. Kısa süre sonra George'un farkında olmadan getirdiği ölümcül bir örümcek türü binayı sarmaya başlıyor ve sakinler hayatta kalma mücadelesine girişiyor.

Şapkalı Kedi

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Animasyon, komedi, macera

Yönetmen: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

Oyuncular: Bill Hader, Xochitl Gomez, Matt Berry

Yeni taşındıkları kasabaya alışmakta zorlanan Gabby ve Sebastian'ı neşelendirmekle görevlendirilen Şapkalı Kedi, sihirli güçleriyle iki kardeşin hayatını renkli bir maceraya çeviriyor. Yaramazlıkları kontrolden çıkınca hem görevini tamamlamaya hem de sihirli şapkasını kaybetmemeye çalışıyor.

Orta Doğu'da Bir Zamanlar

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Dram, savaş

Yönetmen: Muye Wen

Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Tanner Hagen

Borçlarını ödemek için Orta Doğu'ya giden yetenekli aşçı Xu Fu, restoran müdürü Ma Junsheng'le birlikte zor günler geçiren Dragon Restoran'ı yeniden ayağa kaldırıyor. Bölgede savaş patlak verince ikilinin hayatı altüst oluyor.

Her Defa

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Dram

Yönetmen: Sandra Wollner

Oyuncular: Birgit Minichmayr, Tristan López, Lotte Shirin Keiling

Kızını kaybeden bir anne, kızının ölümünden sorumlu tutulan gençle dostluk kuruyor ve ikisi birlikte kızın anısını yaşatmaya çalışıyor. Annenin küçük kızı ise kendini olanlardan uzak tutuyor.

George Michael: The Faith Tour

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

Tür: Belgesel, konser, müzik

Yönetmen: Andy Morahan, David Austin

Oyuncular: George Michael

George Michael'ın 1988'deki Faith turnesinin Avrupa ayağında Paris'te iki gece boyunca verdiği konserler beyaz perdeye taşınıyor. 35 milimetrelik filmle kaydedilen görüntüler restore edilerek sinemalara geliyor.