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Çakallarla Dans 8'den Ramayana'ya: 2-8 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çakallarla Dans 8'den Ramayana'ya: 2-8 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 18:33 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 18:45
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Sinema salonlarında 2-8 Kasım haftasında komediden korkuya, animasyondan konser filmine uzanan 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi, Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'ın başrolünde olduğu Cinlerin Düğünü ve Martin McDonagh'ın yeni filmi Vahşi At Dokuz haftanın dikkat çeken yapımları arasında.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 2-8 Kasım 2026

Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 2-8 Kasım 2026

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Murat Şeker

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın

Hayatlarına yeni bir düzen vermeye çalışan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet ve arkadaşları gizemli kişiler tarafından kaçırılıyor. Kendilerini Almanya'da uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında bulan ekip, özgürlüklerine kavuşmak için suç örgütünü çökertmeye çalışıyor.

Cinlerin Düğünü

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Ferit Karahan

  • Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen

Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu'nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişi geride bıraktıklarını düşünüyor. Düğün hazırlıkları ilerledikçe kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor.

Gece Köpekleri

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Aksiyon

  • Yönetmen: Murat Yazıcı

  • Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı

Kolay yoldan para kazanmak için küçük çaplı bir soygun planlayan üç arkadaş, gözden kaçırdıkları bir ayrıntı yüzünden giderek büyüyen bir kaosun içine düşüyor. Basit bir iş olarak gördükleri soygun, gece boyunca süren bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Vahşi At Dokuz

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Martin McDonagh

  • Oyuncular: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi

1973 Şili darbesinin hemen öncesinde yıllardır birlikte çalışan iki CIA ajanı, gizemli bir görev için Paskalya Adası'na gönderiliyor. İlk bakışta sakin bir mola gibi görünen ada, siyasi komplolar ve geçmişin hesaplarıyla ikilinin arasındaki güveni sarsmaya başlıyor.

Ramayana: Efsanenin Doğuşu

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Aksiyon, fantastik, macera

  • Yönetmen: Nitesh Tiwari

  • Oyuncular: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash

Babasının verdiği bir söz yüzünden tahttan vazgeçip on dört yıllık sürgüne giden Prens Rama, eşi Sita'nın güçlü hükümdar Ravana tarafından kaçırılmasıyla destansı bir yolculuğa çıkıyor. Mücadele zamanla iyilik ile kötülük arasında dünyaların kaderini belirleyecek büyük bir savaşa dönüşüyor.

Araknofobi: Kabus

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Gerilim, korku

  • Yönetmen: Angel Gómez Hernández

  • Oyuncular: Matilda Lutz, Gregg Sulkin, William Miller

Los Angeles'taki bir apartmanın bakımından sorumlu Serena, yurt dışından dönen komşusu George'u dairesinde ölü buluyor. Kısa süre sonra George'un farkında olmadan getirdiği ölümcül bir örümcek türü binayı sarmaya başlıyor ve sakinler hayatta kalma mücadelesine girişiyor.

Şapkalı Kedi

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

  • Oyuncular: Bill Hader, Xochitl Gomez, Matt Berry

Yeni taşındıkları kasabaya alışmakta zorlanan Gabby ve Sebastian'ı neşelendirmekle görevlendirilen Şapkalı Kedi, sihirli güçleriyle iki kardeşin hayatını renkli bir maceraya çeviriyor. Yaramazlıkları kontrolden çıkınca hem görevini tamamlamaya hem de sihirli şapkasını kaybetmemeye çalışıyor.

Orta Doğu'da Bir Zamanlar

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Dram, savaş

  • Yönetmen: Muye Wen

  • Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Tanner Hagen

Borçlarını ödemek için Orta Doğu'ya giden yetenekli aşçı Xu Fu, restoran müdürü Ma Junsheng'le birlikte zor günler geçiren Dragon Restoran'ı yeniden ayağa kaldırıyor. Bölgede savaş patlak verince ikilinin hayatı altüst oluyor.

Her Defa

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Sandra Wollner

  • Oyuncular: Birgit Minichmayr, Tristan López, Lotte Shirin Keiling

Kızını kaybeden bir anne, kızının ölümünden sorumlu tutulan gençle dostluk kuruyor ve ikisi birlikte kızın anısını yaşatmaya çalışıyor. Annenin küçük kızı ise kendini olanlardan uzak tutuyor.

George Michael: The Faith Tour

  • Vizyon tarihi: 6 Kasım 2026

  • Tür: Belgesel, konser, müzik

  • Yönetmen: Andy Morahan, David Austin

  • Oyuncular: George Michael

George Michael'ın 1988'deki Faith turnesinin Avrupa ayağında Paris'te iki gece boyunca verdiği konserler beyaz perdeye taşınıyor. 35 milimetrelik filmle kaydedilen görüntüler restore edilerek sinemalara geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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