Çatlı 2'den Javier Bardem'e: 26 Ekim-1 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çatlı 2
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Dram, gerilim
Yönetmen: Deniz Enyüksek
Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt
Paris'te kendisine kurulan pusudan sağ kurtulan Abdullah Çatlı, bu kez Fransız polisi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Papa'ya yönelik suikast girişiminin ardından üzerindeki baskı artarken Çatlı, ailesinin güvenliği ve özgürlüğü için zor kararlar vermek zorunda kalıyor.
Her Şey Ortada
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Belgesel
Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim
Oyuncular: Elizabeth Holmes, Nathan Fielder, Lance Oppenheim
Yatırımcıları dolandırmaktan hüküm giyen Theranos kurucusu Elizabeth Holmes, cezaevine girmesine 34 gün kala bir belgesel ekibinin hayatını kaydetmesine izin veriyor. Birkaç haftalık bir portre olarak başlayan çekimler yaklaşık üç yıla yayılıyor ve kameranın önünde anlatılanların ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyor.
En Sevdiğim
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs
Ünlü bir sinema yönetmeni, yıllardır uzak kaldığı kızıyla beklenmedik bir şekilde yeniden karşılaşıyor. Baba ile kız, geçmişte söylenmemiş sözlerle ve biriken kırgınlıklarla yüzleşirken aralarındaki bağı yeniden kurmaya çalışıyor.
Kuzular Firarda: Gizemli Canavar
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Animasyon, aile, komedi, macera
Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker
Oyuncular: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour
Cadılar Bayramı hazırlığı yapılan çiftlikte sürünün balkabağı tarlası mahvolunca Shaun, kutlamayı kurtarmak için deneylere girişiyor. İşler karışıp çiftçi ortadan kaybolunca sürü, ormanda dolaştığı söylenen gizemli yaratığın peşine düşüyor.
Salmokji: Karanlık Sular
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Sang-Min Lee
Oyuncular: Hye-Yoon Kim, Jong-Won Lee, Jun-han Kim
Bir baraj gölünde çekim yapan ekip, kayıtlarda açıklayamadıkları bir silüet fark ediyor. Eksik sahneleri yeniden çekmek için göle dönen Su-in ve arkadaşları, kendilerini karanlık bir gücün peşinde olduğu bir kabusun içinde buluyor.
Küçük Mamut
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Animasyon, aile, macera
Yönetmen: Alexander Voytinskiy
Oyuncular: Vadim Galygin, Yana Churikova, Aleksandr Revva
Binlerce yıllık uykusundan uyanan mamut yavrusu Pofuduk, annesinin Afrika'da olabileceğini öğrenince yola koyuluyor. Rap şarkıcısı olmayı hayal eden civciv Tupik'le birlikte okyanus aşıp timsahlarla, sırtlanlarla karşılaşıyorlar.
Nöbet
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Marion Le Corroller
Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin
Prestijli bir hastanenin acil servisinde staja başlayan genç doktor Margot, bazı genç hastalarda tuhaf belirtiler fark ediyor. Aynı belirtileri kendi bedeninde de görmeye başlayınca hastalarıyla kendisi arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.
Zikr-i Cin
Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Orçin
Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan
Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların telefonlarına 'Öldür ya da öl' yazan gizemli bir mesaj geliyor. Villa, 13 yıl önce genç bir kızın yanarak öldüğü yere kurulmuş ve geçmişte saklanan sırlar gece boyunca birer birer ortaya çıkıyor.
Yorum Yazın