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Çatlı 2'den Javier Bardem'e: 26 Ekim-1 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çatlı 2'den Javier Bardem'e: 26 Ekim-1 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:36 Son Güncelleme: 24.10.2026 - 14:47
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Sinema salonlarında 26 Ekim-1 Kasım haftasında dramdan belgesele, animasyondan korkuya uzanan sekiz yeni film izleyiciyle buluşacak. Javier Bardem'in başrolünde olduğu En Sevdiğim, Elizabeth Holmes belgeseli Her Şey Ortada ve Cadılar Bayramı temalı Kuzular Firarda: Gizemli Canavar haftanın dikkat çeken yapımları arasında.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 26 Ekim-1 Kasım 2026

Sinemalarda Bu Hafta Hangi Filmler Var? 26 Ekim-1 Kasım 2026

Çatlı 2

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Dram, gerilim

  • Yönetmen: Deniz Enyüksek

  • Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Paris'te kendisine kurulan pusudan sağ kurtulan Abdullah Çatlı, bu kez Fransız polisi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Papa'ya yönelik suikast girişiminin ardından üzerindeki baskı artarken Çatlı, ailesinin güvenliği ve özgürlüğü için zor kararlar vermek zorunda kalıyor.

Her Şey Ortada

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Belgesel

  • Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim

  • Oyuncular: Elizabeth Holmes, Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Yatırımcıları dolandırmaktan hüküm giyen Theranos kurucusu Elizabeth Holmes, cezaevine girmesine 34 gün kala bir belgesel ekibinin hayatını kaydetmesine izin veriyor. Birkaç haftalık bir portre olarak başlayan çekimler yaklaşık üç yıla yayılıyor ve kameranın önünde anlatılanların ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyor.

En Sevdiğim

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen

  • Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs

Ünlü bir sinema yönetmeni, yıllardır uzak kaldığı kızıyla beklenmedik bir şekilde yeniden karşılaşıyor. Baba ile kız, geçmişte söylenmemiş sözlerle ve biriken kırgınlıklarla yüzleşirken aralarındaki bağı yeniden kurmaya çalışıyor.

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Animasyon, aile, komedi, macera

  • Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker

  • Oyuncular: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour

Cadılar Bayramı hazırlığı yapılan çiftlikte sürünün balkabağı tarlası mahvolunca Shaun, kutlamayı kurtarmak için deneylere girişiyor. İşler karışıp çiftçi ortadan kaybolunca sürü, ormanda dolaştığı söylenen gizemli yaratığın peşine düşüyor.

Salmokji: Karanlık Sular

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Sang-Min Lee

  • Oyuncular: Hye-Yoon Kim, Jong-Won Lee, Jun-han Kim

Bir baraj gölünde çekim yapan ekip, kayıtlarda açıklayamadıkları bir silüet fark ediyor. Eksik sahneleri yeniden çekmek için göle dönen Su-in ve arkadaşları, kendilerini karanlık bir gücün peşinde olduğu bir kabusun içinde buluyor.

Küçük Mamut

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Animasyon, aile, macera

  • Yönetmen: Alexander Voytinskiy

  • Oyuncular: Vadim Galygin, Yana Churikova, Aleksandr Revva

Binlerce yıllık uykusundan uyanan mamut yavrusu Pofuduk, annesinin Afrika'da olabileceğini öğrenince yola koyuluyor. Rap şarkıcısı olmayı hayal eden civciv Tupik'le birlikte okyanus aşıp timsahlarla, sırtlanlarla karşılaşıyorlar.

Nöbet

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Marion Le Corroller

  • Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin

Prestijli bir hastanenin acil servisinde staja başlayan genç doktor Margot, bazı genç hastalarda tuhaf belirtiler fark ediyor. Aynı belirtileri kendi bedeninde de görmeye başlayınca hastalarıyla kendisi arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.

Zikr-i Cin

  • Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Bülent Orçin

  • Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan

Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların telefonlarına 'Öldür ya da öl' yazan gizemli bir mesaj geliyor. Villa, 13 yıl önce genç bir kızın yanarak öldüğü yere kurulmuş ve geçmişte saklanan sırlar gece boyunca birer birer ortaya çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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