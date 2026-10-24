Çatlı 2'den Javier Bardem'e: 26 Ekim-1 Kasım Haftasının Vizyona Girecek Filmleri!

Çatlı 2

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Dram, gerilim

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Paris'te kendisine kurulan pusudan sağ kurtulan Abdullah Çatlı, bu kez Fransız polisi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Papa'ya yönelik suikast girişiminin ardından üzerindeki baskı artarken Çatlı, ailesinin güvenliği ve özgürlüğü için zor kararlar vermek zorunda kalıyor.

Her Şey Ortada

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Belgesel

Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Oyuncular: Elizabeth Holmes, Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Yatırımcıları dolandırmaktan hüküm giyen Theranos kurucusu Elizabeth Holmes, cezaevine girmesine 34 gün kala bir belgesel ekibinin hayatını kaydetmesine izin veriyor. Birkaç haftalık bir portre olarak başlayan çekimler yaklaşık üç yıla yayılıyor ve kameranın önünde anlatılanların ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyor.

En Sevdiğim

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Dram

Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen

Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs

Ünlü bir sinema yönetmeni, yıllardır uzak kaldığı kızıyla beklenmedik bir şekilde yeniden karşılaşıyor. Baba ile kız, geçmişte söylenmemiş sözlerle ve biriken kırgınlıklarla yüzleşirken aralarındaki bağı yeniden kurmaya çalışıyor.

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Animasyon, aile, komedi, macera

Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker

Oyuncular: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour

Cadılar Bayramı hazırlığı yapılan çiftlikte sürünün balkabağı tarlası mahvolunca Shaun, kutlamayı kurtarmak için deneylere girişiyor. İşler karışıp çiftçi ortadan kaybolunca sürü, ormanda dolaştığı söylenen gizemli yaratığın peşine düşüyor.

Salmokji: Karanlık Sular

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Sang-Min Lee

Oyuncular: Hye-Yoon Kim, Jong-Won Lee, Jun-han Kim

Bir baraj gölünde çekim yapan ekip, kayıtlarda açıklayamadıkları bir silüet fark ediyor. Eksik sahneleri yeniden çekmek için göle dönen Su-in ve arkadaşları, kendilerini karanlık bir gücün peşinde olduğu bir kabusun içinde buluyor.

Küçük Mamut

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Animasyon, aile, macera

Yönetmen: Alexander Voytinskiy

Oyuncular: Vadim Galygin, Yana Churikova, Aleksandr Revva

Binlerce yıllık uykusundan uyanan mamut yavrusu Pofuduk, annesinin Afrika'da olabileceğini öğrenince yola koyuluyor. Rap şarkıcısı olmayı hayal eden civciv Tupik'le birlikte okyanus aşıp timsahlarla, sırtlanlarla karşılaşıyorlar.

Nöbet

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Marion Le Corroller

Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin

Prestijli bir hastanenin acil servisinde staja başlayan genç doktor Margot, bazı genç hastalarda tuhaf belirtiler fark ediyor. Aynı belirtileri kendi bedeninde de görmeye başlayınca hastalarıyla kendisi arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.

Zikr-i Cin

Vizyon tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan

Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların telefonlarına 'Öldür ya da öl' yazan gizemli bir mesaj geliyor. Villa, 13 yıl önce genç bir kızın yanarak öldüğü yere kurulmuş ve geçmişte saklanan sırlar gece boyunca birer birer ortaya çıkıyor.