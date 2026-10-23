Önceki Hayatını Hatırladığını Söyleyen 1.678 Çocuğun Anlattıkları İncelendi
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Virginia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, önceki bir hayatı hatırladığını söyleyen ve çoğu çocuk olan kişilerin 1.678 vaka dosyasını inceledi. Ekip, çocuğun hatırladığını söylediği kişi ne kadar beklenmedik bir şekilde öldüyse, o kişinin ölümüyle çocuğun doğumu arasındaki sürenin o kadar kısa olduğunu gördü.
Vaka dosyaları, üniversitenin 1967'den beri bu tür anlatıları toplayan biriminden geliyor.
Ölümle doğum arasındaki ortanca süre 16 ay çıktı, beklenmedik ölümlerde bu süre kısaldı.
Araştırmacılar reenkarnasyonun gerçek olduğu sonucuna varmadıklarını vurguluyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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