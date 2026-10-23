Önceki Hayatını Hatırladığını Söyleyen 1.678 Çocuğun Anlattıkları İncelendi

Araştırmacılar, çocuğun hatırladığını söylediği kişinin ölümüne odaklandı. Ölümün doğal mı yoksa kaza, şiddet ya da intihar gibi doğal olmayan bir nedenle mi olduğuna, kişinin kaç yaşında öldüğüne ve ölümün ne kadar beklenmedik olduğuna baktılar.

O kişinin ölümüyle çocuğun doğumu arasındaki ortanca süre 16 ay oldu. En beklenmedik ölümlerde bu süre ortalama yüzde 40 kısalıyordu. Bağlantı, reenkarnasyona inanmayan dinlere mensup ailelerde daha da güçlüydü.

Ekip, çocukların çevrelerinden duydukları hikayeleri tekrar etmesi ve ailelerin yasla başa çıkma çabası gibi açıklamaları da hesaba kattı. Örüntü bu etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam etti.