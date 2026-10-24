26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım
Semih Çelenk'in yazıp yönettiği oyunda Fırat Tanış, türküler ve deyişler eşliğinde bir Abdal hikayesi anlatıyor. Sahnede müzisyenlerin canlı eşlik ettiği yapım, aşkı, ayrılığı ve gurbeti kadim ozanların sözleriyle bir türkü müzikaline dönüştürüyor.
Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu
Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.
Amadeus
Peter Shaffer'ın oyunu, Mozart'ın yükselişi karşısında hayranlıkla kıskançlık arasında sıkışan Salieri'nin hikayesini anlatıyor. Sekiz sezondur sahnelenen ve 500 binden fazla seyirciye ulaşan yapım, bu sezonla veda turnesine çıkıyor.
Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.30
Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 12+
Ağrı Dağı Efsanesi
Yaşar Kemal'in eserinden uyarlanan oyun, kapısına gelen atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkan Ahmet ile atın sahibi Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikayesini anlatıyor. Kalabalık kadrolu yapım, efsaneyi iki perdede sahneye taşıyor.
Tarih: 28, 29 ve 30 Ekim 20.00; 31 Ekim 15.00 ve 20.00
Mekan: Ümraniye Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Özge Midilli
Süre: 165 dakika
Yaş sınırı: 13+
Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri
Edouard Louis'nin annesini anlattığı kitabından uyarlanan tek kişilik oyun, iki evlilikte ev içine hapsedilen bir kadının yıllar sonra hayatını yeniden eline almasını konu alıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği yapımda Onur Ünsal sahnede tek başına.
Hadi Öldürsene Canikom
Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.
Tarih: 26 Ekim Pazartesi 20.00; 27 Ekim Salı 20.30
Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
Anne Kafamda Bit Var
1980 darbesinin ardından siyasi filmlerde oynadığı için gözaltına alınan Tarık Akan'ın cezaevi günlerini anlatıyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yapımında 29 Ekim'de Tarık Akan rolünü Savaş Barutçu oynuyor.
Tarih: 29 Ekim Perşembe, 20.00
Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Tür: Dram
Oyuncular: Savaş Barutçu, Ragıp Savaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 16+
Jan Dark'ın Öteki Ölümü
Stefan Tsanev'in oyunu, yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen bu ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.
Tarih: 27 Ekim Salı, 20.00
Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 15+
Vakit Tamam Abbas
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Abbas öyküsünden yola çıkan tek kişilik oyun, şairin askerlikte karşılaştığı Abbas'ın hikayesini bugüne taşıyor. Yapım, sevgi eksikliğini ve iyi insan olmanın yükünü sorguluyor.
Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.00
Mekan: İBB Şile Kültür Merkezi
Tür: Dram
Oyuncu: Şükrü Veysel Alankaya
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 12+
Şerbetli Yalanlar
Kocasının ruhuyla iletişim kurmak isteyen Ayla'nın evine ruh çağırmaya gelen Cenk, aslında altınları çalmayı planlayan bir hırsız. Eve beklenmedik misafirler gelince herkes birbirine yalan söylemek zorunda kalıyor ve işler komik bir kaosa dönüşüyor.
Tarih: 29 Ekim Perşembe, 20.30
Mekan: Sahne Hane Üsküdar
Tür: Komedi
Oyuncular: İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata, Burak Varsak, İsa Göksu
Yaş sınırı: 12+
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