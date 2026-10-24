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26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:34
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İstanbul tiyatro sahneleri 26 Ekim-1 Kasım haftasında türkülü müzikallerden klasik trajedilere, Aziz Nesin uyarlamalarından tek kişilik oyunlara uzanan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Fırat Tanış, Ali Poyrazoğlu, Selçuk Yöntem ve Onur Ünsal gibi isimlerin yer aldığı yapımlar hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.

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26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi

26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Semih Çelenk'in yazıp yönettiği oyunda Fırat Tanış, türküler ve deyişler eşliğinde bir Abdal hikayesi anlatıyor. Sahnede müzisyenlerin canlı eşlik ettiği yapım, aşkı, ayrılığı ve gurbeti kadim ozanların sözleriyle bir türkü müzikaline dönüştürüyor.

  • Tarih: 26 Ekim Pazartesi, 20.30

  • Mekan: Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Tür: Müzikal, dram

  • Oyuncu: Fırat Tanış

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

  • Tarih: 27 Ekim Salı, 20.30

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Ali Poyrazoğlu

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Amadeus

Peter Shaffer'ın oyunu, Mozart'ın yükselişi karşısında hayranlıkla kıskançlık arasında sıkışan Salieri'nin hikayesini anlatıyor. Sekiz sezondur sahnelenen ve 500 binden fazla seyirciye ulaşan yapım, bu sezonla veda turnesine çıkıyor.

  • Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.30

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal'in eserinden uyarlanan oyun, kapısına gelen atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkan Ahmet ile atın sahibi Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikayesini anlatıyor. Kalabalık kadrolu yapım, efsaneyi iki perdede sahneye taşıyor.

  • Tarih: 28, 29 ve 30 Ekim 20.00; 31 Ekim 15.00 ve 20.00

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Özge Midilli

  • Süre: 165 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Edouard Louis'nin annesini anlattığı kitabından uyarlanan tek kişilik oyun, iki evlilikte ev içine hapsedilen bir kadının yıllar sonra hayatını yeniden eline almasını konu alıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği yapımda Onur Ünsal sahnede tek başına.

  • Tarih: 29, 30 ve 31 Ekim 20.30; 1 Kasım 16.00

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Onur Ünsal

  • Süre: 105 dakika

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.

  • Tarih: 26 Ekim Pazartesi 20.00; 27 Ekim Salı 20.30

  • Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Anne Kafamda Bit Var

1980 darbesinin ardından siyasi filmlerde oynadığı için gözaltına alınan Tarık Akan'ın cezaevi günlerini anlatıyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yapımında 29 Ekim'de Tarık Akan rolünü Savaş Barutçu oynuyor.

  • Tarih: 29 Ekim Perşembe, 20.00

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Savaş Barutçu, Ragıp Savaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Jan Dark'ın Öteki Ölümü

Stefan Tsanev'in oyunu, yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen bu ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.

  • Tarih: 27 Ekim Salı, 20.00

  • Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Vakit Tamam Abbas

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Abbas öyküsünden yola çıkan tek kişilik oyun, şairin askerlikte karşılaştığı Abbas'ın hikayesini bugüne taşıyor. Yapım, sevgi eksikliğini ve iyi insan olmanın yükünü sorguluyor.

  • Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.00

  • Mekan: İBB Şile Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Şükrü Veysel Alankaya

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Şerbetli Yalanlar

Kocasının ruhuyla iletişim kurmak isteyen Ayla'nın evine ruh çağırmaya gelen Cenk, aslında altınları çalmayı planlayan bir hırsız. Eve beklenmedik misafirler gelince herkes birbirine yalan söylemek zorunda kalıyor ve işler komik bir kaosa dönüşüyor.

  • Tarih: 29 Ekim Perşembe, 20.30

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata, Burak Varsak, İsa Göksu

  • Yaş sınırı: 12+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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