26 Ekim-1 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Semih Çelenk'in yazıp yönettiği oyunda Fırat Tanış, türküler ve deyişler eşliğinde bir Abdal hikayesi anlatıyor. Sahnede müzisyenlerin canlı eşlik ettiği yapım, aşkı, ayrılığı ve gurbeti kadim ozanların sözleriyle bir türkü müzikaline dönüştürüyor.

Tarih: 26 Ekim Pazartesi, 20.30

Mekan: Mall of İstanbul Moi Sahne

Tür: Müzikal, dram

Oyuncu: Fırat Tanış

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 10+

Ali Poyrazoğlu Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu, doğaçlamaya dayanan oyununda dram, trajedi ve yaşanmışlıkları aynı sahnede buluşturuyor. Usta oyuncu, sahne anılarından yola çıkan sohbetiyle seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Tarih: 27 Ekim Salı, 20.30

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncu: Ali Poyrazoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 15+

Amadeus

Peter Shaffer'ın oyunu, Mozart'ın yükselişi karşısında hayranlıkla kıskançlık arasında sıkışan Salieri'nin hikayesini anlatıyor. Sekiz sezondur sahnelenen ve 500 binden fazla seyirciye ulaşan yapım, bu sezonla veda turnesine çıkıyor.

Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.30

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal'in eserinden uyarlanan oyun, kapısına gelen atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkan Ahmet ile atın sahibi Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikayesini anlatıyor. Kalabalık kadrolu yapım, efsaneyi iki perdede sahneye taşıyor.

Tarih: 28, 29 ve 30 Ekim 20.00; 31 Ekim 15.00 ve 20.00

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Özge Midilli

Süre: 165 dakika

Yaş sınırı: 13+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Edouard Louis'nin annesini anlattığı kitabından uyarlanan tek kişilik oyun, iki evlilikte ev içine hapsedilen bir kadının yıllar sonra hayatını yeniden eline almasını konu alıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği yapımda Onur Ünsal sahnede tek başına.

Tarih: 29, 30 ve 31 Ekim 20.30; 1 Kasım 16.00

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncu: Onur Ünsal

Süre: 105 dakika

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Radyoda duydukları bir anonsla tekdüze hayatları değişen Diha ile Siyen, yalnızlık ve özlem üzerine hem komik hem dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.

Tarih: 26 Ekim Pazartesi 20.00; 27 Ekim Salı 20.30

Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Anne Kafamda Bit Var

1980 darbesinin ardından siyasi filmlerde oynadığı için gözaltına alınan Tarık Akan'ın cezaevi günlerini anlatıyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yapımında 29 Ekim'de Tarık Akan rolünü Savaş Barutçu oynuyor.

Tarih: 29 Ekim Perşembe, 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Savaş Barutçu, Ragıp Savaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 16+

Jan Dark'ın Öteki Ölümü

Stefan Tsanev'in oyunu, yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçi ağırlayan Jan Dark'ı anlatıyor. Biri inkar ederek kurtulmasını, öteki sözlerinin arkasında durarak ölmesini isteyen bu ziyaretçiler, kara bir komedinin kapısını aralıyor.

Tarih: 27 Ekim Salı, 20.00

Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Vakit Tamam Abbas

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Abbas öyküsünden yola çıkan tek kişilik oyun, şairin askerlikte karşılaştığı Abbas'ın hikayesini bugüne taşıyor. Yapım, sevgi eksikliğini ve iyi insan olmanın yükünü sorguluyor.

Tarih: 30 Ekim Cuma, 20.00

Mekan: İBB Şile Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Şükrü Veysel Alankaya

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 12+

Şerbetli Yalanlar

Kocasının ruhuyla iletişim kurmak isteyen Ayla'nın evine ruh çağırmaya gelen Cenk, aslında altınları çalmayı planlayan bir hırsız. Eve beklenmedik misafirler gelince herkes birbirine yalan söylemek zorunda kalıyor ve işler komik bir kaosa dönüşüyor.