26 Ekim-1 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

İte Kaka

Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, 17 yıllık sahne geçmişlerinde yaşadıkları gerçek hikayeleri ve turne maceralarını anlatıyor. İki kişilik interaktif gösteride seyirciyle o an kurulan skeçler de yer alıyor.

Tarih: 28 Ekim, 20.00

Mekan: Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

Tür: Komedi

Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 15+

Düş Payı

Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal'i hayali bir gecede buluşturan oyun, Marmara Kliniği'nin bahçesinden Burgazada'nın sokaklarına uzanan bir yolculuk anlatıyor. Gerçekle kurmacanın iç içe geçtiği yapımda iki ustanın dostluğu öne çıkıyor.

Tarih: 1 Kasım, 20.00

Mekan: MEB Şura Salonu

Tür: Dram

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Barış Yıldız

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Gökhan Ünver Stand Up

Reklamcılığı bırakıp sahneye çıkan Gökhan Ünver, sosyal medyadan kültür çatışmalarına, evlilikten ebeveynliğe uzanan konuları mizahi bir dille anlatıyor.

Tarih: 30 Ekim, 20.00

Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

Tür: Stand-up

Oyuncu: Gökhan Ünver

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 15+

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Kumpanyanın sahibi bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.

Tarih: 31 Ekim, 20.00

Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

Tür: Komedi

Oyuncular: Cantüğ Turay, Begüm Topçu Turay, Arda Baran Ateş, Süreyya Ebru Vardal, Mertcan Bilal, Burcu Kaya

Süre: 140 dakika

Yaş sınırı: 10+

Sen de Gitme Triyandafilis

Ayla Kutlu'nun eserinden uyarlanan müzikli oyun, gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini anlatıyor. Emre Basalak'ın oyunlaştırdığı yapım, büyüklere anlatılan müzikli bir masala dönüşüyor.

Tarih: 27 ve 28 Ekim, 20.00

Mekan: Etimesgut CKM Sahnesi

Tür: Müzikli oyun

Oyuncular: Kadri Özcan, Dilek Bozkurt, Ebru Gülerarslan Serin, Serkan Ekşioğlu, Bengü Atar, Zümre Meğreli

Süre: 135 dakika

Sefiller

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri, 18. yüzyıl Fransa'sından insanın evrensel hikayesine uzanıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımında adalet ve sevgi, acı ve umut Jean Valjean'ın hikayesinde buluşuyor.

Tarih: 1 Kasım, 20.00

Mekan: Büyük Tiyatro

Tür: Dram

Oyuncular: Durukan Ordu, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı, Mehmet Akay

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 8+

Kral Lear

Shakespeare'in kült eseri, bir ülkede yaşanan acımasız bir güç savaşının sonuçlarını sahneye taşıyor. Oyun, bu savaşın değer yargılarını ve ahlak kurallarını nasıl yerle bir ettiğini anlatıyor.

Tarih: 27 Ekim ve 1 Kasım, 20.00

Mekan: Çankaya Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Deniz Aygün Balkan, Güray Kip, Mehmet Atay, Müge Buket, Ozan Altuntaş

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 15+

Baba

Florian Zeller'in oyunu, hafızası giderek çözülen bir babayı ve demansın aileye yansımalarını anlatıyor. Mehmet Atay'ın yönettiği yapım, unutmayı ve hatırlamayı sahneye taşıyor.

Tarih: 29 Ekim, 20.00

Mekan: Çankaya Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan, Ozan Altuntaş, Çetin Karakul, Müge Buket, Derin Yılmaz

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 13+

Süt Kardeşler

Pakize, yıllardır görmediği süt kardeşi Yaşar'ı yeni evine davet ediyor. Ancak Yaşar'ın yerine en yakın arkadaşı Şemsi geliyor ve Pakize'nin dayısı da eve gelince olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Tarih ve mekan: 28 Ekim, 20.00 – CSO Ada Ankara

Tarih ve mekan: 30 Ekim 20.00, 31 Ekim 15.00 ve 20.00 – Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Halil Balkanlar, Efecan Baştürk, Muharrem Dalfidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 13+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck'in klasikleşmiş eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran yıllarında hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan George ile Lennie'nin dostluğunu anlatıyor. İki adam, hayatın sert gerçekleri karşısında umutlarını diri tutmaya çalışıyor.