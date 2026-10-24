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26 Ekim-1 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

26 Ekim-1 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 15:12
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Ankara, İzmir ve Bursa'da 26 Ekim-1 Kasım haftasında Shakespeare ve Victor Hugo klasiklerinden çağdaş komedilere, müzikli oyunlardan stand-up gösterilerine uzanan bir program var. Sefiller, Kral Lear, Toz, Veda Yemeği ve Bir Adam Yaratmak haftanın öne çıkan yapımları arasında. İşte üç şehirde haftanın tiyatro oyunları ve gösterileri...

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26 Ekim-1 Kasım haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

26 Ekim-1 Kasım haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

İte Kaka

Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, 17 yıllık sahne geçmişlerinde yaşadıkları gerçek hikayeleri ve turne maceralarını anlatıyor. İki kişilik interaktif gösteride seyirciyle o an kurulan skeçler de yer alıyor.

  • Tarih: 28 Ekim, 20.00

  • Mekan: Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Düş Payı

Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal'i hayali bir gecede buluşturan oyun, Marmara Kliniği'nin bahçesinden Burgazada'nın sokaklarına uzanan bir yolculuk anlatıyor. Gerçekle kurmacanın iç içe geçtiği yapımda iki ustanın dostluğu öne çıkıyor.

  • Tarih: 1 Kasım, 20.00

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Barış Yıldız

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Gökhan Ünver Stand Up

Reklamcılığı bırakıp sahneye çıkan Gökhan Ünver, sosyal medyadan kültür çatışmalarına, evlilikten ebeveynliğe uzanan konuları mizahi bir dille anlatıyor.

  • Tarih: 30 Ekim, 20.00

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Gökhan Ünver

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Kumpanyanın sahibi bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.

  • Tarih: 31 Ekim, 20.00

  • Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Cantüğ Turay, Begüm Topçu Turay, Arda Baran Ateş, Süreyya Ebru Vardal, Mertcan Bilal, Burcu Kaya

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Sen de Gitme Triyandafilis

Ayla Kutlu'nun eserinden uyarlanan müzikli oyun, gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini anlatıyor. Emre Basalak'ın oyunlaştırdığı yapım, büyüklere anlatılan müzikli bir masala dönüşüyor.

  • Tarih: 27 ve 28 Ekim, 20.00

  • Mekan: Etimesgut CKM Sahnesi

  • Tür: Müzikli oyun

  • Oyuncular: Kadri Özcan, Dilek Bozkurt, Ebru Gülerarslan Serin, Serkan Ekşioğlu, Bengü Atar, Zümre Meğreli

  • Süre: 135 dakika

Sefiller

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri, 18. yüzyıl Fransa'sından insanın evrensel hikayesine uzanıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımında adalet ve sevgi, acı ve umut Jean Valjean'ın hikayesinde buluşuyor.

  • Tarih: 1 Kasım, 20.00

  • Mekan: Büyük Tiyatro

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Durukan Ordu, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı, Mehmet Akay

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Kral Lear

Shakespeare'in kült eseri, bir ülkede yaşanan acımasız bir güç savaşının sonuçlarını sahneye taşıyor. Oyun, bu savaşın değer yargılarını ve ahlak kurallarını nasıl yerle bir ettiğini anlatıyor.

  • Tarih: 27 Ekim ve 1 Kasım, 20.00

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Deniz Aygün Balkan, Güray Kip, Mehmet Atay, Müge Buket, Ozan Altuntaş

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Baba

Florian Zeller'in oyunu, hafızası giderek çözülen bir babayı ve demansın aileye yansımalarını anlatıyor. Mehmet Atay'ın yönettiği yapım, unutmayı ve hatırlamayı sahneye taşıyor.

  • Tarih: 29 Ekim, 20.00

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan, Ozan Altuntaş, Çetin Karakul, Müge Buket, Derin Yılmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Süt Kardeşler

Pakize, yıllardır görmediği süt kardeşi Yaşar'ı yeni evine davet ediyor. Ancak Yaşar'ın yerine en yakın arkadaşı Şemsi geliyor ve Pakize'nin dayısı da eve gelince olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

  • Tarih ve mekan: 28 Ekim, 20.00 – CSO Ada Ankara

  • Tarih ve mekan: 30 Ekim 20.00, 31 Ekim 15.00 ve 20.00 – Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Halil Balkanlar, Efecan Baştürk, Muharrem Dalfidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck'in klasikleşmiş eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran yıllarında hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan George ile Lennie'nin dostluğunu anlatıyor. İki adam, hayatın sert gerçekleri karşısında umutlarını diri tutmaya çalışıyor.

  • Tarih ve mekan: 27 Ekim, 20.00 – AKM Sahne Kızılay

  • Tarih ve mekan: 31 Ekim, 20.00 – Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

26 Ekim-1 Kasım haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

26 Ekim-1 Kasım haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

Hafifletici Sebepler

Toplumun farklı kesimlerinden gelen, otuzlu yaşlarının sonundaki iki kadının aynı çatı altında kesişen hikayesini anlatıyor. Kara komedi, kusursuz görünen bir hayatın ardındaki şiddeti ve kadınların ortak acılarını ele alıyor.

  • Tarih: 27 Ekim, 20.00

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: İlknur Bayzit Çatal, Nejla Özge Alban

Toz

Altıncı sezonunda sahnelenen Afife ödüllü oyun, büyük şehrin sokaklarında büyüyen bir kız çocuğunun ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Zerrin Tekindor, tek kişilik oyunda Handan'ın hafızasındaki karakterlere hayat veriyor.

  • Tarih: 30 Ekim, 19.00 ve 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncu: Zerrin Tekindor

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'yu karış karış dolaşan bir çadır tiyatrosunda, kumpanyanın gözde assolisti hayallerinin peşinden İstanbul'a gidince her şey alt üst oluyor. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun yapımı kalabalık bir kadroyla sahneleniyor.

  • Tarih: 30 ve 31 Ekim 20.00; 1 Kasım 14.00

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel, Mahir Taşpulat, Hande Ülgentay

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Unutmak

Tristan Bernays'in oyunu, zamanın karmaşasında birbirine aşık Tom ile Vivian'ın hikayesini anlatıyor. Her şey silinirken iki kişiyi bir arada tutan şeyin ne olduğunu sorguluyor.

  • Tarih: 30 Ekim, 20.30

  • Mekan: BBŞT Akademi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Kağan Uluca, Tilbe Taşlı

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bu Oyun Böyle Bitmez

Genel provada sakıncalı bulunup rafa kaldırılan bir oyunun ardından yaşanan yüzleşmeyi anlatıyor. Müzikli oyun, yasaklanan sözün, hafızanın ve itiraz hakkının peşine düşüyor.

  • Tarih: 31 Ekim, 20.30

  • Mekan: Peron Sanat

  • Tür: Müzikli oyun

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İsmail Nuri Stand Up

İsmail Nuri, internette büyük beğeni toplayan Hayatın Yüzde Doksan Beşi gösterisinin ardından yeni stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

  • Tarih ve mekan: 30 Ekim, 20.30 – Penguen Kültür Sanat Bistro Comedy Club

  • Tarih ve mekan: 1 Kasım, 18.00 – Sardunya Alsancak

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: İsmail Nuri

  • Yaş sınırı: 18+

Veda Yemeği

Matthieu Delaporte ve Alexandre De La Patellière'in yazdığı oyun, ilişkilerin karmaşık düzenini, dostluğu, geçmişin bağlayıcı gücünü ve sosyal maskeleri hem komik hem duygusal bir dille ele alıyor. Kara komedi, istemeden gidilen davetleri ve görmek istenmeyen arkadaşları sorguluyor.

  • Tarih: 28 Ekim, 20.30

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

26 Ekim-1 Kasım haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

26 Ekim-1 Kasım haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, boşanmadan bir gece önce düzenlenen kutlamanın ardından aynı yatakta uyanıyor. Bir gece öncesini hatırlamayan çifti asıl sürpriz salondaki kanepede bekliyor, kanepede bir ceset yatıyor.

  • Tarih: 30 Ekim, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir Adam Yaratmak

Necip Fazıl Kısakürek'in 1937'de yazdığı oyun, ölüm üzerine bir oyun yazan Yazar Hüsrev'in hikayesini anlatıyor. Türk edebiyatının en çok konuşulan oyunlarından biri iki perdede sahneleniyor.

  • Tarih: 30 ve 31 Ekim, 20.00

  • Mekan: Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Murat Liman, Nihal Türksever Erten, Yüksel Hakverdi, Hülya Köseoğlu, Volkan Yıldız

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kocasını Pişiren Kadın

Kadınlara yönelik baskıyı ve şiddeti kara mizahla ele alan oyun, ataerkil düzene karşı susmayı reddeden kadınların hikayesini anlatıyor.

  • Tarih: 28 Ekim, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Eda Çelik, Elif Soykan, Alper Boğatemür

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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