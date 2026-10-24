26 Ekim-1 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

İte Kaka
Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, 17 yıllık sahne geçmişlerinde yaşadıkları gerçek hikayeleri ve turne maceralarını anlatıyor. İki kişilik interaktif gösteride seyirciyle o an kurulan skeçler de yer alıyor.
Düş Payı
Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal'i hayali bir gecede buluşturan oyun, Marmara Kliniği'nin bahçesinden Burgazada'nın sokaklarına uzanan bir yolculuk anlatıyor. Gerçekle kurmacanın iç içe geçtiği yapımda iki ustanın dostluğu öne çıkıyor.
Gökhan Ünver Stand Up
Reklamcılığı bırakıp sahneye çıkan Gökhan Ünver, sosyal medyadan kültür çatışmalarına, evlilikten ebeveynliğe uzanan konuları mizahi bir dille anlatıyor.
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Kumpanyanın sahibi bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.
Tarih: 31 Ekim, 20.00
Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Cantüğ Turay, Begüm Topçu Turay, Arda Baran Ateş, Süreyya Ebru Vardal, Mertcan Bilal, Burcu Kaya
Süre: 140 dakika
Yaş sınırı: 10+
Sen de Gitme Triyandafilis
Ayla Kutlu'nun eserinden uyarlanan müzikli oyun, gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini anlatıyor. Emre Basalak'ın oyunlaştırdığı yapım, büyüklere anlatılan müzikli bir masala dönüşüyor.
Tarih: 27 ve 28 Ekim, 20.00
Mekan: Etimesgut CKM Sahnesi
Tür: Müzikli oyun
Oyuncular: Kadri Özcan, Dilek Bozkurt, Ebru Gülerarslan Serin, Serkan Ekşioğlu, Bengü Atar, Zümre Meğreli
Süre: 135 dakika
Sefiller
Victor Hugo'nun ölümsüz eseri, 18. yüzyıl Fransa'sından insanın evrensel hikayesine uzanıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımında adalet ve sevgi, acı ve umut Jean Valjean'ın hikayesinde buluşuyor.
Tarih: 1 Kasım, 20.00
Mekan: Büyük Tiyatro
Tür: Dram
Oyuncular: Durukan Ordu, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı, Mehmet Akay
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 8+
Kral Lear
Shakespeare'in kült eseri, bir ülkede yaşanan acımasız bir güç savaşının sonuçlarını sahneye taşıyor. Oyun, bu savaşın değer yargılarını ve ahlak kurallarını nasıl yerle bir ettiğini anlatıyor.
Tarih: 27 Ekim ve 1 Kasım, 20.00
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Deniz Aygün Balkan, Güray Kip, Mehmet Atay, Müge Buket, Ozan Altuntaş
Süre: 130 dakika
Yaş sınırı: 15+
Baba
Florian Zeller'in oyunu, hafızası giderek çözülen bir babayı ve demansın aileye yansımalarını anlatıyor. Mehmet Atay'ın yönettiği yapım, unutmayı ve hatırlamayı sahneye taşıyor.
Tarih: 29 Ekim, 20.00
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan, Ozan Altuntaş, Çetin Karakul, Müge Buket, Derin Yılmaz
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Süt Kardeşler
Pakize, yıllardır görmediği süt kardeşi Yaşar'ı yeni evine davet ediyor. Ancak Yaşar'ın yerine en yakın arkadaşı Şemsi geliyor ve Pakize'nin dayısı da eve gelince olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
Tarih ve mekan: 28 Ekim, 20.00 – CSO Ada Ankara
Tarih ve mekan: 30 Ekim 20.00, 31 Ekim 15.00 ve 20.00 – Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Halil Balkanlar, Efecan Baştürk, Muharrem Dalfidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 13+
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck'in klasikleşmiş eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran yıllarında hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan George ile Lennie'nin dostluğunu anlatıyor. İki adam, hayatın sert gerçekleri karşısında umutlarını diri tutmaya çalışıyor.
Tarih ve mekan: 27 Ekim, 20.00 – AKM Sahne Kızılay
Tarih ve mekan: 31 Ekim, 20.00 – Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu
Tür: Dram
Süre: 130 dakika
Yaş sınırı: 14+
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