Araçlar Kar Altında Kaldı: Konya-Afyon Yolunda Tipi Ulaşımı Felç Etti

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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Konya'yı Afyonkarahisar'a bağlayan karayolunda etkili olan tipi, bir çok aracın yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Yol kenarına park edildikten sonra karla kaplanan araçların görüntüsü hareket halindeki bir otobüsün içerisinden kayda alındı. Şiddetli tipinin oluşturduğu manzara sosyal medyada gündem oldu.
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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava pek çok sürücüye zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Konya'yı Afyonkarahisar'a bağlayan karayolunda etkili olan tipi, araç trafiğini tamamen durdurdu.
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Yol kenarına park eden araçların kuvvetli tipinin etkisiyle karla kaplandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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