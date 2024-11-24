Araçlar Kar Altında Kaldı: Konya-Afyon Yolunda Tipi Ulaşımı Felç Etti

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Konya'yı Afyonkarahisar'a bağlayan karayolunda etkili olan tipi, bir çok aracın yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Yol kenarına park edildikten sonra karla kaplanan araçların görüntüsü hareket halindeki bir otobüsün içerisinden kayda alındı. Şiddetli tipinin oluşturduğu manzara sosyal medyada gündem oldu.