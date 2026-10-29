Yabancı Bir İçerik Üreticisi Serenay Sarıkaya'nın Paris Podyumundaki İkonik Saç Modelini Denedi

Moda haftası podyumları yalnızca kıyafetlerle değil, o kıyafetlere eşlik eden saç ve makyaj trendleriyle de her sezon sosyal medyada konuşuluyor. Haliyle ünlü isimlerin podyumdaki görünümleri, kısa sürede evde denenen stillere dönüşebiliyor.
Paris Moda Haftası'nda altın rengi elbisesiyle podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın rüzgarda savrulan dalgalı saçları da bu stillerden biri oldu. 'allegrafilippetti' isimli içerik üreticisi, 'Aklımdan çıkaramadığım saç modeli' diyerek o görünümü maşasıyla yapmaya çalıştı. Dalga dalga omuzlara dökülen saçlar izleyenlerden tam not aldı. Serenay Sarıkaya'nın tüm dünyada ikon haline gelmesi de bir kere daha gururlandırdı.
Işıltısıyla podyuma damgasını vurmuştu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın