Yabancı Bir İçerik Üreticisi Serenay Sarıkaya'nın Paris Podyumundaki İkonik Saç Modelini Denedi

Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé L'Oréal Paris'te podyuma çıktı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen ve Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da kurulan defile, dünyanın farklı yerlerinden ünlü isimleri aynı podyumda buluşturan bir güzellik gösterisi olarak öne çıkıyor. 2026 temasının 'Express Your Worth', yani kendi değerini ifade et olarak belirlendiği gecede özgüven, kapsayıcılık ve farklı kuşaklardan kadınların bir arada olması vurgulandı.

Serenay Sarıkaya, L'Oréal Paris'in güzellik elçilerinden biri olarak bu davette Türkiye'yi temsil etti. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı gecede podyuma çıkması, ülkemizde de büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlik öncesinde Türkiye'yi temsil etmenin bu deneyimi kendisi için daha da anlamlı kıldığını söyleyen Sarıkaya, altın tonlarında, ışıltılı ve hareketli püskül detaylı elbisesiyle podyumda yerini aldı. Yürüyüşü sırasında zaman zaman saçlarına dokundu, podyumun sonunda dönüp poz verdi.

Dizi ve sinema kariyeriyle ülkemizin en beğenilen ünlülerinden biri olan Sarıkaya, özgüvenli duruşuyla podyumu adeta salladı ve geceye damga vurdu. Yürüyüşü ve elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu, görüntüleri kısa sürede yayıldı. Rüzgarda savrulan dalgalı saçları da bu görünümün en çok akılda kalan parçalarından biri oldu. Dünya yıldızlarının arasında Türkiye'yi temsil eden Sarıkaya'nın bu performansı, hayranlarına bir kez daha gurur yaşattı.