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Yabancı Bir İçerik Üreticisi Serenay Sarıkaya'nın Paris Podyumundaki İkonik Saç Modelini Denedi

Yabancı Bir İçerik Üreticisi Serenay Sarıkaya'nın Paris Podyumundaki İkonik Saç Modelini Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 13:11

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Moda haftası podyumları yalnızca kıyafetlerle değil, o kıyafetlere eşlik eden saç ve makyaj trendleriyle de her sezon sosyal medyada konuşuluyor. Haliyle ünlü isimlerin podyumdaki görünümleri, kısa sürede evde denenen stillere dönüşebiliyor.

Paris Moda Haftası'nda altın rengi elbisesiyle podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın rüzgarda savrulan dalgalı saçları da bu stillerden biri oldu. 'allegrafilippetti' isimli içerik üreticisi, 'Aklımdan çıkaramadığım saç modeli' diyerek o görünümü maşasıyla yapmaya çalıştı. Dalga dalga omuzlara dökülen saçlar izleyenlerden tam not aldı. Serenay Sarıkaya'nın tüm dünyada ikon haline gelmesi de bir kere daha gururlandırdı. 

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Işıltısıyla podyuma damgasını vurmuştu!

Işıltısıyla podyuma damgasını vurmuştu!

Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé L'Oréal Paris'te podyuma çıktı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen ve Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da kurulan defile, dünyanın farklı yerlerinden ünlü isimleri aynı podyumda buluşturan bir güzellik gösterisi olarak öne çıkıyor. 2026 temasının 'Express Your Worth', yani kendi değerini ifade et olarak belirlendiği gecede özgüven, kapsayıcılık ve farklı kuşaklardan kadınların bir arada olması vurgulandı.

Serenay Sarıkaya, L'Oréal Paris'in güzellik elçilerinden biri olarak bu davette Türkiye'yi temsil etti. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı gecede podyuma çıkması, ülkemizde de büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlik öncesinde Türkiye'yi temsil etmenin bu deneyimi kendisi için daha da anlamlı kıldığını söyleyen Sarıkaya, altın tonlarında, ışıltılı ve hareketli püskül detaylı elbisesiyle podyumda yerini aldı. Yürüyüşü sırasında zaman zaman saçlarına dokundu, podyumun sonunda dönüp poz verdi.

Dizi ve sinema kariyeriyle ülkemizin en beğenilen ünlülerinden biri olan Sarıkaya, özgüvenli duruşuyla podyumu adeta salladı ve geceye damga vurdu. Yürüyüşü ve elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu, görüntüleri kısa sürede yayıldı. Rüzgarda savrulan dalgalı saçları da bu görünümün en çok akılda kalan parçalarından biri oldu. Dünya yıldızlarının arasında Türkiye'yi temsil eden Sarıkaya'nın bu performansı, hayranlarına bir kez daha gurur yaşattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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