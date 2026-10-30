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Sinan Engin Hayatı Boyunca Unutmadığı Anısını Anlattı

Sinan Engin Hayatı Boyunca Unutmadığı Anısını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 14:26

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Beşiktaş'ta 1982-1989 yılları arasında forma giyen, sonrasında kulübün genel menajerliğini de yapan futbol yorumcusu Sinan Engin, Adem Metan'ın programına konuk olduğu bölümde askerlik günlerinden unutamadığı bir anıyı anlattı. Tokat'ta askerliğini yaptığı sırada annesini kaybeden Engin, haberi sabaha karşı kışlada nöbetçi askerin seslenmesiyle aldı. Gelen telgrafın askerlik şubesi üzerinden çekilmediği gerekçesiyle bir yarbayın cenaze izni vermediğini söyleyen Engin, sürecin ancak Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun devreye girmesiyle çözüldüğünü aktardı. Yola çıkabilse de annesinin cenazesine yetişemeyen Engin, yarbayın adını bile hâlâ hatırladığını, o günü aradan geçen onca yıla rağmen unutamadığını söylüyor.

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Telgraf askerlik şubesinden çekilmediği için yarbay cenaze izni vermedi

Telgraf askerlik şubesinden çekilmediği için yarbay cenaze izni vermedi

Engin, annesinin rahatsız olduğu dönemde Tokat'ta askerlik yaptığını söyleyerek söze başladı. Sabah dört buçuk beş sularında nöbetçi askerin gelip adını bağırdığını, telefon olduğunu haber verdiğini anlattı. Telefonun ucundaki merhum ağabeyi, annelerinin vefat ettiğini söyledi. Haberi alan Engin, bir süre kışlanın bahçesinde oturdu. Ardından postacı, kendisine gelen telgrafı getirdi.

O gün cumartesiydi. Engin'e göre telgraf askerlik şubesinden çekilmediği için bir yarbay cenazeye gitmesine izin vermedi. Resmi yazının askerlik şubesine ulaşması gerektiği söylendi. Telgrafın bu yoldan gelmemesi, izin talebinin reddedilmesine yetti. Engin, yaşadığı bu durumu 'Düşünebiliyor musun?' diyerek anlattı.

Daha sonra Yalova'da yaşayan ağabeyi Tokat'a geldi. Dönemin Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu ile Engin'in ailesi aynı köydendi. Ağabeyi valiye durumu anlattı, vali aradı ve izin çıktı. Ancak arabayla Tokat'tan yola çıkan Engin, yine de cenazeye yetişemedi. Programda Adem Metan, Yazıcıoğlu'nun Tokat'ta 'efsane vali' diye anıldığını, oğlunun da bugün kentin belediye başkanı olduğunu hatırlattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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