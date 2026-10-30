Sinan Engin Hayatı Boyunca Unutmadığı Anısını Anlattı

Engin, annesinin rahatsız olduğu dönemde Tokat'ta askerlik yaptığını söyleyerek söze başladı. Sabah dört buçuk beş sularında nöbetçi askerin gelip adını bağırdığını, telefon olduğunu haber verdiğini anlattı. Telefonun ucundaki merhum ağabeyi, annelerinin vefat ettiğini söyledi. Haberi alan Engin, bir süre kışlanın bahçesinde oturdu. Ardından postacı, kendisine gelen telgrafı getirdi.

O gün cumartesiydi. Engin'e göre telgraf askerlik şubesinden çekilmediği için bir yarbay cenazeye gitmesine izin vermedi. Resmi yazının askerlik şubesine ulaşması gerektiği söylendi. Telgrafın bu yoldan gelmemesi, izin talebinin reddedilmesine yetti. Engin, yaşadığı bu durumu 'Düşünebiliyor musun?' diyerek anlattı.

Daha sonra Yalova'da yaşayan ağabeyi Tokat'a geldi. Dönemin Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu ile Engin'in ailesi aynı köydendi. Ağabeyi valiye durumu anlattı, vali aradı ve izin çıktı. Ancak arabayla Tokat'tan yola çıkan Engin, yine de cenazeye yetişemedi. Programda Adem Metan, Yazıcıoğlu'nun Tokat'ta 'efsane vali' diye anıldığını, oğlunun da bugün kentin belediye başkanı olduğunu hatırlattı.