Sinan Engin Hayatı Boyunca Unutmadığı Anısını Anlattı

Beşiktaş'ta 1982-1989 yılları arasında forma giyen, sonrasında kulübün genel menajerliğini de yapan futbol yorumcusu Sinan Engin, Adem Metan'ın programına konuk olduğu bölümde askerlik günlerinden unutamadığı bir anıyı anlattı. Tokat'ta askerliğini yaptığı sırada annesini kaybeden Engin, haberi sabaha karşı kışlada nöbetçi askerin seslenmesiyle aldı. Gelen telgrafın askerlik şubesi üzerinden çekilmediği gerekçesiyle bir yarbayın cenaze izni vermediğini söyleyen Engin, sürecin ancak Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun devreye girmesiyle çözüldüğünü aktardı. Yola çıkabilse de annesinin cenazesine yetişemeyen Engin, yarbayın adını bile hâlâ hatırladığını, o günü aradan geçen onca yıla rağmen unutamadığını söylüyor.
Telgraf askerlik şubesinden çekilmediği için yarbay cenaze izni vermedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın