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Her Hareketi Olay Olan Sinan Engin Günlük Beslenme Düzenini Anlattı: "Lukaku Geldiğinden Beri Zayıflamıyor"

Her Hareketi Olay Olan Sinan Engin Günlük Beslenme Düzenini Anlattı: "Lukaku Geldiğinden Beri Zayıflamıyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 12:11 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 12:49

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Spor yorumcusu Sinan Engin, her hareketiyle özellikle futbolseverlerin gündemine oturuyor bildiğiniz üzere. Yorumcu koltuğunda oturduğu programda hem açıklamalarıyla hem de kameraya yansıyan görüntüleriyle sık sık goygoycuların diline düşüyor. 

Sinan Engin, TV100'de Hakan Ural'ın sunduğu 'Sözün Özü' programına konuk oldu. Son dönemde 'fit' vücuduyla dikkat çeken Engin, bir günlük beslenme düzenini anlattı. 

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“Romelu Lukaku geldiğinden beri zayıflamıyor”

“Romelu Lukaku geldiğinden beri zayıflamıyor”

Üç yıl önce geçirdiği pankreatit nedeniyle iyi beslenmeye özen gösterdiğini söyleyen Engin, güne saat 10'da başladığını, Akaretler'de bir dostunun yanında glutensiz bir poğaça ve kahveyle kahvaltı ettiğini, öğle yemeğini ise salata gibi hafif seçeneklerle geçiştirdiğini anlattı. Akşam yemeğini ise 5.30 ile 6 arasında yediğini söyleyen Engin, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya da bu konuda tavsiye verdiğini, ancak Lukaku geldiğinden beri bir türlü zayıflamadığını söyleyerek izleyenleri güldürdü.

Pankreas, sindirim enzimlerini üreten ve kan şekerini dengeleyen hormonları salgılayan organımız. İltihaplandığında ise karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Akut atakların en sık nedenleri arasında safra taşları ve aşırı alkol tüketimi yer alıyor. Ataktan sonra beslenme düzeni, pankreası yormamak üzerine kuruluyor. Ünlü spor yorumcusu da beslenmesini tamamen buna göre düzenlemiş.  

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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