Her Hareketi Olay Olan Sinan Engin Günlük Beslenme Düzenini Anlattı: "Lukaku Geldiğinden Beri Zayıflamıyor"

Üç yıl önce geçirdiği pankreatit nedeniyle iyi beslenmeye özen gösterdiğini söyleyen Engin, güne saat 10'da başladığını, Akaretler'de bir dostunun yanında glutensiz bir poğaça ve kahveyle kahvaltı ettiğini, öğle yemeğini ise salata gibi hafif seçeneklerle geçiştirdiğini anlattı. Akşam yemeğini ise 5.30 ile 6 arasında yediğini söyleyen Engin, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya da bu konuda tavsiye verdiğini, ancak Lukaku geldiğinden beri bir türlü zayıflamadığını söyleyerek izleyenleri güldürdü.

Pankreas, sindirim enzimlerini üreten ve kan şekerini dengeleyen hormonları salgılayan organımız. İltihaplandığında ise karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Akut atakların en sık nedenleri arasında safra taşları ve aşırı alkol tüketimi yer alıyor. Ataktan sonra beslenme düzeni, pankreası yormamak üzerine kuruluyor. Ünlü spor yorumcusu da beslenmesini tamamen buna göre düzenlemiş.

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