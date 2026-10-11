Her Hareketi Olay Olan Sinan Engin Günlük Beslenme Düzenini Anlattı: "Lukaku Geldiğinden Beri Zayıflamıyor"

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Spor yorumcusu Sinan Engin, her hareketiyle özellikle futbolseverlerin gündemine oturuyor bildiğiniz üzere. Yorumcu koltuğunda oturduğu programda hem açıklamalarıyla hem de kameraya yansıyan görüntüleriyle sık sık goygoycuların diline düşüyor.
Sinan Engin, TV100'de Hakan Ural'ın sunduğu 'Sözün Özü' programına konuk oldu. Son dönemde 'fit' vücuduyla dikkat çeken Engin, bir günlük beslenme düzenini anlattı.
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“Romelu Lukaku geldiğinden beri zayıflamıyor”
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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