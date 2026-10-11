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Sinan Engin'in Acun Ilıcalı Açıklaması Gündem Oldu: "Hayatta Kıskandığım Tek Kişi"

Sinan Engin'in Acun Ilıcalı Açıklaması Gündem Oldu: "Hayatta Kıskandığım Tek Kişi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 15:28

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Acun Ilıcalı yıllardır televizyonun en çok konuşulan ismi. Yarışma programlarıyla televizyonlara bambaşka bir soluk getiren Ilıcalı son yıllarda da futbol dünyasına adım attı. Hull City'yi 2022'de satın alan Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü Premier Lig'e taşıması, futbol dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Ülkemizden çıkıp Avrupa'nın en pahalı liglerinden birinde bir kulübe sahip olmak, ünlü iş insanını hem iş hem de spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Hakan Ural'ın programına konuk olan Sinan Engin, Acun Ilıcalı hakkında konuştu. Ilıcalı'yı hayatta kıskandığı tek kişi olarak tanımlayan Engin'in, 'Acun Hull City'yi hayatta satmaz, ben de olsam ben de satmam' sözleri dikkat çekti.

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"Hull City ile 5 dakikada 250 milyon pound kazandı."

Acun Ilıcalı, Hull City'yi 2022'de Allam ailesinden devralmıştı. Kulüp, Mayıs ayında Premier Lig'e yükseldi. Ilıcalı da bir röportajında Premier Lig'den yaklaşık 250 milyon pound gelir elde edeceklerini söylemişti. Rakiplerin bütçelerinin ise bir milyar pounddan başladığını, Hull City'nin ligin en düşük bütçeli takımı olacağını anlatmıştı. Sinan Engin'in 'Büyük bir iş insanı senede 250 milyon pound kazanabiliyor mudur? Hayır' sözleri de bu rakama gönderme yaptı. Programda Engin, bir yandan Ilıcalı'yı kıskandığını açıkça söylerken bir yandan da övgüler yağdırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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