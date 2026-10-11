Sinan Engin'in Acun Ilıcalı Açıklaması Gündem Oldu: "Hayatta Kıskandığım Tek Kişi"

Acun Ilıcalı yıllardır televizyonun en çok konuşulan ismi. Yarışma programlarıyla televizyonlara bambaşka bir soluk getiren Ilıcalı son yıllarda da futbol dünyasına adım attı. Hull City'yi 2022'de satın alan Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü Premier Lig'e taşıması, futbol dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Ülkemizden çıkıp Avrupa'nın en pahalı liglerinden birinde bir kulübe sahip olmak, ünlü iş insanını hem iş hem de spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Hakan Ural'ın programına konuk olan Sinan Engin, Acun Ilıcalı hakkında konuştu. Ilıcalı'yı hayatta kıskandığı tek kişi olarak tanımlayan Engin'in, 'Acun Hull City'yi hayatta satmaz, ben de olsam ben de satmam' sözleri dikkat çekti.

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