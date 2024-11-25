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Dikkat Gökyüzünden Mesajınız Var! Pluto Kova Burcunda

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etiket Dikkat Gökyüzünden Mesajınız Var! Pluto Kova Burcunda

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 07:01

25 Kasım Merkür Retrosu ile son derece önemli enerjiler ile karşı karşıya olduğumuz bir haftadayız. Merkür gerilemesi, iletişim, teknoloji ve seyahat gezegeni olan Merkür'ün gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi göründüğü bir astrolojik olaydır. Bu 'geriye doğru' hareket, Dünya'nın Merkür'ün yörüngesine göre konumundan kaynaklanan bir optik yanılsamadır.

Astrolojide bu dönem genellikle iletişimdeki kesintiler, seyahat sorunları ve teknolojik aksaklıklarla ilişkilendirilir. Ancak Merkür'ün geri hareketinin etkileri yalnızca geri hareket evresiyle sınırlı değildir.

Bu olguyla ilişkili enerji değişimleri ve etkilerde, gölge öncesi ve gölge sonrası dönemler de önemli roller oynar.

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Merkür ne zaman geriler?

Merkür ne zaman geriler?

Merkür 25 Kasım 2024'te geri hareketine başlıyor. Yay burcunda geri hareketine başlayacak.

Ne Beklemelisiniz: Bugün zihinsel düzeyde ekstra iyimser ve motive hissediyor olabilirsiniz

Ne Yapmalı: Bu enerjiyi, uzun vadeli planlar yapmak için kullanın; bunlar, uzun zamandır yapmak istediğiniz seyahat veya eğitimle ilgili olabilir.

Yapılmaması Gerekenler: Gerçekçi olmayan veya abartılı fikirlere dayalı, pratik olmayan kararlar almaktan kaçının.

Ana Etkinlik: Plüton Kova burcuna geçiyor.

Ne Beklenmeli: Bu geçiş önümüzdeki 20 yıl boyunca gerçekleşecek. Bu nedenle bugüne özgü değil. Teknolojik yenilik, büyük politik değişimler ve topluluğun önemiyle ilgili.

Ne Yapmalı: Normların dışına çıkmaya ve devrim niteliğindeki değişiklikleri benimsemeye hazır olun

Yapılmaması Gerekenler: Sadece isyan etmek için isyan etmeyin. Enerjinizi gerçekten bir değişiklik yaratmak istediğiniz faydalı bir yere yönlendirdiğinizden emin olun.

Kova burcundaki Plüton hakkında

Plüton çok yavaş hareket ettiği ve Kova burcunda 20 yıldan fazla tur atacağı için bu kesinlikle çok büyük bir şey. Kova burcundaki Plüton ile hayatlarımızda yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu, geçen yıl Satürn'ün Plüton burç değiştirmeden hemen önce Balık burcuna geçmesiyle güçlüydü ve 2024'te Plüton'un resmen ve tamamen Kova burcuna geçmesiyle devam ediyor. Bu, Uranüs ve Neptün'ün de burç değiştirmesiyle 2025'e de girecek. Çok fazla değişen enerji!

Kova burcundaki Plüton, Oğlak burcundaki Plüton'dan çok farklıdır. Oğlak burcundaki Plüton, uzun zamandır var olan ve statüko haline gelen yapıları yıktı ve birçok ülkenin ve şirketin çöküşüne tanık olduk.

Bu bizi Kova burcundaki Plüton'a götürüyor, burada yıkım aniden ve beklenmedik bir şekilde gelebilir ve tamamen yeni bir geleceği (özellikle teknoloji ve bilimle ilgili) müjdeleyen büyük değişikliklere yol açabilir.  Kova burcundaki Plüton bizi değişime açık olmaya, kalıpların dışında düşünmeye ve yaratabileceklerimiz için biraz umut beslemeye davet ediyor.

Bu ilk başta korkutucu görünebilir, ancak sonuçta harika bir şeydir. Bazen potansiyelimize ve geleceğimize doğru ilerlemek ve neyin mümkün olduğunu fark etmemizi sağlamak için bazı şeylerin sarsılmasına ihtiyacımız olur.

Uranüs ve Neptün'ün gelecek yıl burç değiştirmesiyle birlikte, bu deneyimlediğimiz büyük enerji değişimine ekleniyor. Üç dış gezegen de hareket halinde ve bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşamın oldukça büyük bir şekilde değişebileceği anlamına geliyor. 

2020'den beri büyük bir değişim döngüsündeyiz ve bu ancak 2026'ya kadar devam edecek. Hayatlarımızın, hatta belki de varlığımızın tüm temeli yeniden şekilleniyor. Dışarıdaki varoluşsal tehditlerden bazılarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu çok da şaşırtıcı olamaz!

Tamamen yeni bir çağın eşiğindeyiz. Siz ne katkıda bulunacaksınız?

Tamamen yeni bir çağın eşiğindeyiz. Siz ne katkıda bulunacaksınız?

Eğer Güneş, Ay veya Yükselen burcunuz Kova ise Kova burcundaki Plüton sizin için en güçlü ve en belirgin görünebilir ve dönüşmek, daha fazla kontrol sahibi olmak ve kendinizi güçlendirmek için ekstra zorluklarla karşılaşacaksınız ve eğer buna karşı koyarsanız zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 

Diğer herkes için, doğum haritanızdaki Plüton'un Kova burcunda geçiş yaptığı doğum evinize bakın ve Boğa, Aslan veya Akrep'te bulunan doğum gezegenlerinize dikkat edin (bunlar bir noktada Kova burcundaki Plüton tarafından sert bir açıyla vurulacak ve dönüştürülmesi gereken zorluklar çok daha büyük olacak, bu yüzden önceden dönüşmeye çalışın).

Bu geçiş yaklaşırken daha fazla içgörü mü arıyorsunuz? Doğum haritanızın ardındaki gerçek anlamı keşfedin.

Kova burcundaki Plüton'un önemli dönemleri

Plüton Kova burcunda çok uzun süre kalacağı için, diğerlerinden daha önemli olacak bazı dönemler var, bu yüzden bazılarını vurgulamak istedim. Gelecek takvimlerinizi işaretleyin!

Kasım 2027'de Plüton, Kova burcundaki Kuzey Düğümü geçişiyle birleşecek veya hizalanacak. Kuzey Düğümü, Ay'ın yörüngesinde Ay'ın ekliptiği geçtiği noktalar olan Ay Düğümlerinin bir parçasıdır. Ay Düğümleri ruhsal ve karmiktir ve Kuzey Düğümü potansiyelimiz ve amacımızdır, ancak yabancı bir enerjidir.

Bu, Plüton'un Kova burcundaki enerjisini tezahür ettirmek, geleceğe doğru ilerlemek, tuhaflıklarımızı kucaklamak ve büyük bir sıçrama yapmak için oldukça zorlandığımız anlamına geliyor. Değişim muhtemelen şu anda hepimizin gerçekleştirmeye çalıştığı bir şey veya en azından yapmamız gereken şey bu.

Bazıları Kuzey Düğümü'nün yabancılığı nedeniyle bunu reddedebilir, ancak bu sizin zararınızadır. Bununla devam edin, korkularınızla yüzleşin ve hayalini kurduğunuz geleceği ortaya çıkarın.

26 Ocak 2028'de Kova burcunda Plüton ile kavuşum yapan bir Güneş Tutulması var ve bu, güçlenme, dönüşüm ve kuvvetlenme için harika fırsatlar getiriyor. Plüton'un Kuzey Düğümü ile kavuşumunu birkaç ay önce benimseyebilirsek, Güneş Tutulması bizi ödüllendirebilir.

Kova burcunda Plüton ile kavuşum yapacak üç Merkür geri hareketi olacak: 10 Şubat 2028, 16 Şubat 2034 ve 28 Şubat 2040. 

Kova burcundaki Plüton sırasında bunlar zorlu zamanlar olabilir ve Merkür gerilemesi, değişim yaratma, geleceğimizi gerçekleştirme ve bağımsız ve alışılmamış olma konusunda yaşadığımız sorunları vurgular. Karmik sorunlar da gündeme gelebilir.

Merkür'ün geri hareketi ikinci şanslar için harikadır, bu nedenle bu zamanlar gücü yeniden keşfetme, kontrolü yeniden ele geçirme ve yenilginin küllerinden doğma yeteneğini getirebilir.

Merkür'ün geri hareketi ikinci şanslar için harikadır, bu nedenle bu zamanlar gücü yeniden keşfetme, kontrolü yeniden ele geçirme ve yenilginin küllerinden doğma yeteneğini getirebilir.

Transit Jüpiter, 2032-2033 yılları arasında Plüton ile Kova burcunda tur atacak ve Jüpiter genişlemeyi, yeni deneyimleri ve fırsatları yönettiği için bu çok şanslı bir dönem. Kabul ediyorum, son sefer 2020'de olduğu için hiç şanslı değildi, ancak bunun nedeni Satürn'ün oyunda olmasıydı.

Satürn bir dahaki sefere olmayacak ve Jüpiter ve Plüton 4 Şubat 2033'te resmen kavuşacak. Bu, dönüştürmek, güçlendirmek ve kontrolü ele geçirmek için harika bir enerji. Kendinizi daha güçlü ve daha iradeli hale getirebilirsiniz.

Bazılarının bu dönemde çok şanslı olduğu görünebilir ve bazıları için bu şans olsa da çoğu sizin elinizdedir. Bunu yaratabilir, şekillendirebilir, biçimlendirebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bunu dört gözle bekleyin!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
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