Dikkat Gökyüzünden Mesajınız Var! Pluto Kova Burcunda

Merkür 25 Kasım 2024'te geri hareketine başlıyor. Yay burcunda geri hareketine başlayacak.

Ne Beklemelisiniz: Bugün zihinsel düzeyde ekstra iyimser ve motive hissediyor olabilirsiniz

Ne Yapmalı: Bu enerjiyi, uzun vadeli planlar yapmak için kullanın; bunlar, uzun zamandır yapmak istediğiniz seyahat veya eğitimle ilgili olabilir.

Yapılmaması Gerekenler: Gerçekçi olmayan veya abartılı fikirlere dayalı, pratik olmayan kararlar almaktan kaçının.

Ana Etkinlik: Plüton Kova burcuna geçiyor.

Ne Beklenmeli: Bu geçiş önümüzdeki 20 yıl boyunca gerçekleşecek. Bu nedenle bugüne özgü değil. Teknolojik yenilik, büyük politik değişimler ve topluluğun önemiyle ilgili.

Ne Yapmalı: Normların dışına çıkmaya ve devrim niteliğindeki değişiklikleri benimsemeye hazır olun

Yapılmaması Gerekenler: Sadece isyan etmek için isyan etmeyin. Enerjinizi gerçekten bir değişiklik yaratmak istediğiniz faydalı bir yere yönlendirdiğinizden emin olun.

Kova burcundaki Plüton hakkında

Plüton çok yavaş hareket ettiği ve Kova burcunda 20 yıldan fazla tur atacağı için bu kesinlikle çok büyük bir şey. Kova burcundaki Plüton ile hayatlarımızda yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu, geçen yıl Satürn'ün Plüton burç değiştirmeden hemen önce Balık burcuna geçmesiyle güçlüydü ve 2024'te Plüton'un resmen ve tamamen Kova burcuna geçmesiyle devam ediyor. Bu, Uranüs ve Neptün'ün de burç değiştirmesiyle 2025'e de girecek. Çok fazla değişen enerji!

Kova burcundaki Plüton, Oğlak burcundaki Plüton'dan çok farklıdır. Oğlak burcundaki Plüton, uzun zamandır var olan ve statüko haline gelen yapıları yıktı ve birçok ülkenin ve şirketin çöküşüne tanık olduk.

Bu bizi Kova burcundaki Plüton'a götürüyor, burada yıkım aniden ve beklenmedik bir şekilde gelebilir ve tamamen yeni bir geleceği (özellikle teknoloji ve bilimle ilgili) müjdeleyen büyük değişikliklere yol açabilir. Kova burcundaki Plüton bizi değişime açık olmaya, kalıpların dışında düşünmeye ve yaratabileceklerimiz için biraz umut beslemeye davet ediyor.

Bu ilk başta korkutucu görünebilir, ancak sonuçta harika bir şeydir. Bazen potansiyelimize ve geleceğimize doğru ilerlemek ve neyin mümkün olduğunu fark etmemizi sağlamak için bazı şeylerin sarsılmasına ihtiyacımız olur.

Uranüs ve Neptün'ün gelecek yıl burç değiştirmesiyle birlikte, bu deneyimlediğimiz büyük enerji değişimine ekleniyor. Üç dış gezegen de hareket halinde ve bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşamın oldukça büyük bir şekilde değişebileceği anlamına geliyor.

2020'den beri büyük bir değişim döngüsündeyiz ve bu ancak 2026'ya kadar devam edecek. Hayatlarımızın, hatta belki de varlığımızın tüm temeli yeniden şekilleniyor. Dışarıdaki varoluşsal tehditlerden bazılarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu çok da şaşırtıcı olamaz!