Bella Hadid olmadığını biliyoruz, ama hayatının her anında yıldızların parıltısını taşıyan biri olduğun da bir gerçek. Yaşadığın her an, senin için bir yıldız kayması gibi hızlı ve parlak. Ancak, bu ışıltılı yaşamın herkesin harcı olmadığını da çok iyi biliyorsun. Göz önünde yaşamak her ne kadar cazip görünse de, senin için bu durumun pek de keyif verici olmadığını biliyoruz. Tabi ki, her zaman şansın yaver gittiğini söyleyebiliriz. Ancak, bu durumun senin kontrolün dışında olduğunu da unutmamak gerek. Şans, senin gibi güçlü ve kararlı kişilerin yanında olmayı sever. Seninle birlikte, hayatın zorluklarına karşı duran bir savaşçı. Kimse seni kolayca üzemez, çünkü sen kim olduğunu biliyorsun. Kendine olan güvenin, sana karşı her türlü olumsuzluk karşısında bir kalkan oluşturuyor. Duygularını incitmek, senin gibi biri için neredeyse imkansız. Çünkü sen, her zaman duygularını koruma altına almayı bilen biri oldun. Aynı şekilde, kimseye kolay kolay teslim olmazsın. Çünkü sen, hayatın zorluklarına karşı durabilen ve her zaman dik durabilen biri oldun. Sen, her zaman kendi yolunu çizen ve kendi kaderini belirleyen biri oldun. Ve bu yüzden, seninle aynı yolda yürüyen herkes, senin bu güçlü duruşundan etkileniyor.