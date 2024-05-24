İşte Şimdi Bittin Görkem: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Görkem ve Ömer İlişkisini Öğrendi!
İşte Şimdi Bittin Görkem: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Görkem ve Ömer İlişkisini Öğrendi!
Kızılcık Şerbeti'nde harika bir 64. bölüm geride kaldı. Biliyorsunuz ki 66. bölümde sezon finali yapacak ve biz bu kadar kaosla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz! Tüm bunları düşünürken bir de yeni bölüm fragmanında Nilay'ın Ömer ve Görkem'le ilgili gerçekleri öğrendiğini gördük. Bakalım başımıza daha neler gelecek?
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Kızılcık Şerbeti'nde gerilim dolu bir bölüm daha geride kaldı. Doğa, Fatih'ten yapamayacağı bir şey istedi. Burada sevinsek de Giray'la biraz daha yavaştan almak istedi.
Onları bir kenara bırakırsak da genel olarak Görkem'in delirmeleriyle geçti diyebiliriz. Yine terör estirdi anlayacağınız...
Yeni bölüm fragmanında da iftiralarını sürdüren Görkem, bambaşka bir konuyla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.
Çünkü nasıl olmuşsa olmuş, Nilay, Görkem ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenmiş!
Bakalım Nilay tüm olanların acısını nasıl bir intikam oyunuyla çıkaracak?
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Fragmana her zamanki gibi yine yorum yağdı!
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