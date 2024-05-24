İşte Şimdi Bittin Görkem: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Görkem ve Ömer İlişkisini Öğrendi!

Kızılcık Şerbeti'nde harika bir 64. bölüm geride kaldı. Biliyorsunuz ki 66. bölümde sezon finali yapacak ve biz bu kadar kaosla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz! Tüm bunları düşünürken bir de yeni bölüm fragmanında Nilay'ın Ömer ve Görkem'le ilgili gerçekleri öğrendiğini gördük. Bakalım başımıza daha neler gelecek?