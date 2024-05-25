Evet Şef! Heyecanla Beklediğimiz MasterChef Türkiye'den İlk Tanıtım Geldi!
Evet Şef! Heyecanla Beklediğimiz MasterChef Türkiye'den İlk Tanıtım Geldi!
Müjdemizi isteriz, senenin en sevilen zamanı gelmek üzere! MasterChef Türkiye'den yeni sezonla ilgili ilk tanıtım sonunda geldi.
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MasterChef hayranları toplaşın: Size harika bir haberimiz var!
Yeni sezonuyla ilgili sessiz sedasız bir çalışma içinde olsa da izleyiciye hiçbir şey yansıtılmayan MasterChef'le ilgili sonunda bir gelişme oldu!
Yeni sezonla ilgili ilk teaser yayınlandı!
Aynı şeflerle yola devam edileceğinin haberinin verildiği bu tanıtımın ardından bakalım sezonun başlayacağı tarih ne zaman açıklanacak?
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