Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları
Her hafta olduğu gibi bu hafta da Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu içerikte dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bu yorum üzdü...
3. +1
4. Pembe'ye partner mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yeni Kızılcık Şerbeti yükleniyor...
7. On numara beş yıldız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Görkem ne yaptın sen bize?
12. Tam olarak bu!
13. Doğru yorum, tek bir yanlışı yok...
14. Ne?
15. Neden olmasın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Dabbe yanında az kalır!
17. +1
18. +1
19. Bu sahneden sonra Deccal bile KŞ izler...
20. Mevzu karışır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın