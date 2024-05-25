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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları

Goygoy Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 15:27

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu içerikte dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Bu yorum üzdü...

1. Bu yorum üzdü...
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2. Rüzgar gibi geçti valla.

3. +1

3. +1
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4. Pembe'ye partner mi?

4. Pembe'ye partner mi?
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5. Milleti Nilaycı mı yapacaksınız siz şimdi?

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6. Yeni Kızılcık Şerbeti yükleniyor...

6. Yeni Kızılcık Şerbeti yükleniyor...
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7. On numara beş yıldız.

7. On numara beş yıldız.
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8. Sonra biz şok!

9. Yamuk mu?

10. Çok iyiiiiii!

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11. Görkem ne yaptın sen bize?

11. Görkem ne yaptın sen bize?
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12. Tam olarak bu!

12. Tam olarak bu!
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13. Doğru yorum, tek bir yanlışı yok...

13. Doğru yorum, tek bir yanlışı yok...
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14. Ne?

14. Ne?
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15. Neden olmasın?

15. Neden olmasın?
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16. Dabbe yanında az kalır!

16. Dabbe yanında az kalır!
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17. +1

17. +1
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18. +1

18. +1
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19. Bu sahneden sonra Deccal bile KŞ izler...

19. Bu sahneden sonra Deccal bile KŞ izler...
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20. Mevzu karışır.

20. Mevzu karışır.
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