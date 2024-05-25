Survivor'daki Büyük İddiasına Rağmen Elenen Nagihan, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!

Survivor All Star'da SMS oylamasının olmaması için Acun Ilıcalı'ya ısrarcı davranan ve bunu sağlayan Nagihan, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Sakatlığı sebebiyle istediği performansa bir türlü ulaşamayan Nagihan, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.