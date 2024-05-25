Survivor'daki Büyük İddiasına Rağmen Elenen Nagihan, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!
Survivor'daki Büyük İddiasına Rağmen Elenen Nagihan, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!
Survivor All Star'da SMS oylamasının olmaması için Acun Ilıcalı'ya ısrarcı davranan ve bunu sağlayan Nagihan, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Sakatlığı sebebiyle istediği performansa bir türlü ulaşamayan Nagihan, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
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SMS oylamasının olmaması sebebiyle büyük bir heyecanla başlayan Survivor All Star'da, bu sebepten ötürü pek çok sorun yaşandı.
Yarışmacıların izleyicilerden bir beklentisi olmaması sık sık istenmeyen olayların yaşanmasına yol açtı. Kavgaya doyduk desek yeridir!
Böyle olacağını baştan bilmesi mümkün olmayan Nagihan, performansa dayalı sistemi ısrarla isteyen belki de tek kişiydi. Ancak o da sezon boyu süren sakatlığı sebebiyle istediği performansa bir türlü ulaşamadı ve geçtiğimiz hafta elendi.
Elenmesinin ardından Survivor ekibiyle yapıtğı röportajda kendisine "kimin şampiyon olmasını istersin?" diye soruldu.
"Arkadan dedikodu yapıp ayak oyunları yapan, kendini yazdırmamak için her türlü kılığa giren kişilerden bir tanesi şampiyon olsun istemiyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. O kişiler şampiyonluktan uzak dursunlar. Çünkü gerçekten hak eden isimler var." dedi.
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