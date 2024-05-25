İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka'ya Aşırı Sağlam Bir Gönderme Yaptı!
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka'ya Aşırı Sağlam Bir Gönderme Yaptı!
İnci Taneleri'nin yazarı ve başrolü Yılmaz Erdoğan, kendisine sorulan bir soru karşısında Kubilay Aka'ya göndermeli bir cevap vermesiyle güldürdü. Detaylar içerikte!
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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı Kanal D’de yayınlanan ‘İnci Taneleri’ son bölümünün final sahnesiyle yine ekranlarda fırtına gibi esti.
Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber karakterinin Zahir'den kurtulma planları yaparken büyük bir çıkmazın içine girmesi izleyenleri ağlatırken Piraye karakterinin Erdoğan'ın oynadığı Azem karakteri hakkındaki gerçekleri öğrenmesi ekranlara büyük hayal kırıklığı olarak yansıdı.
Tabii tüm sırları her zaman diziyi izlerken öğrenmiyoruz. Hatırlarsanız İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka, Azem'in oğlunun kim olduğunu ağzından kaçırmış ve bu çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde 'İnci Taneleri' dizi ekibi bir yemeğe çıktı ve Yılmaz Erdoğan @MugeVeGulsen'in sorularını yanıtladı. Senaryonun gidişatı hakkında sorulan soruya Erdoğan, Kubilay Aka'nın ilk bölüm kırdığı pota göndermede bulunarak "Kubilay'a sorun, o söyler" yanıtını verdi.
Kameralara yansıyan ve dizinin hayranlarını epey güldüren o anları buradan izleyebilirsiniz:
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