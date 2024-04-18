İnci Taneleri'nde Azem'in Dilber'i Terk Ettiği Sahneye Övgü Dolu Yorumlar!

Bayram tatilinin arasından diziler ekranlara dönerken bunlardan biri de Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri oldu. Dilber'in yeni dansıyla beğeni toplayan son bölüm viral olurken, bölüm sonunda Azem'in Dilber'i terk ettiği sahne resmen ayakta alkışlandı.