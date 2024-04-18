İnci Taneleri'nde Azem'in Dilber'i Terk Ettiği Sahneye Övgü Dolu Yorumlar!
İnci Taneleri'nde Azem'in Dilber'i Terk Ettiği Sahneye Övgü Dolu Yorumlar!
Bayram tatilinin arasından diziler ekranlara dönerken bunlardan biri de Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri oldu. Dilber'in yeni dansıyla beğeni toplayan son bölüm viral olurken, bölüm sonunda Azem'in Dilber'i terk ettiği sahne resmen ayakta alkışlandı.
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Kanal D'nin sezonu altüst eden dizisi İnci Taneleri bayram tatilinin ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Dilber'in yeni dansını izlediğimiz son bölüm büyük heyecanla ilerlerken, Piraye'nin pavyona gelmesiyle Dilber'in içine bir kurt düştü.
Azem ve Piraye arasında bir şey olduğundan şüphelenen Dilber düşüncesinde haklı çıkarken, bölüm sonunda Azem tarafından terk edildiği sahne izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün adeta oyunculuk dersi verdiği sahne kısa sürede viral olurken, o anlara yorum yağdı.
İşte o enfes sahne:
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