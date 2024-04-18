Dilber'in Yeni Şarkısı ve Pavyon Dansına Beğeni Dolu Yorumlar Geldi!
Dilber'in Yeni Şarkısı ve Pavyon Dansına Beğeni Dolu Yorumlar Geldi!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansı gündemden düşmezken, Ramazan dolayısıyla danslarına ara veren Dilber'in yeni dansına beğeni yağdı.
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Kanal D'nin en iddialı işlerinden İnci Taneleri sezona damga vurmaya devam ediyor.
Dizi özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansıyla gündemden düşmezken, Dilber dansına Ramazan dolayısıyla ufak bir ara verilmişti.
Ramazan boyunca dans etmeyen Dilber'in Ramazan'ın bitimi ardından dönüşü büyük merak konusu olurken, son bölümde Dilber yeni şarkı ve dansıyla arz-ı endam etti.
Sincanlı Erkal'ın yeni şarkısıyla sahneye çıkan Dilber karakteri yepyeni dansıyla yine hayranlık yaratırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte Dilber'in yeni dansı:
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Siz yeni şarkı ve dansı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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