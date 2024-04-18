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Survivor Sercan, Oyun Sonrası Yorulan Aleyna İçin Havuza Atladı!

Survivor Sercan, Oyun Sonrası Yorulan Aleyna İçin Havuza Atladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 23:06

Survivor All Star heyecan ve kaotik olaylarla tam gaz ilerlerken, son bölümde havuzda oynanan oyun gündem oldu. Yarışmacıların baş aşağı şekilde havuzda bekledikleri oyun epey yorucu olurken, Sercan'ın Aleyna'yı sudan çıkarmak için havuza atlaması gündem oldu.

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Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Survivor All Star yine viral olmayı başardı.

Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Survivor All Star yine viral olmayı başardı.

Gündem olan isim ise Survivor'ın kendine has yarışmacısı Sercan Yıldırım!

Gündem olan isim ise Survivor'ın kendine has yarışmacısı Sercan Yıldırım!

Aleyna'ya karşı kibar tavrıyla sık sık gündem olan Sercan, son bölümde oyun esnasında yaptığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna'ya karşı kibar tavrıyla sık sık gündem olan Sercan, son bölümde oyun esnasında yaptığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Havuz oyununda yorulan Aleyna'yı "kurtarmak" için havuza atlayan Sercan'ın bu nezaketi takım arkadaşlarının da radarına takılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

Havuz oyununda yorulan Aleyna'yı "kurtarmak" için havuza atlayan Sercan'ın bu nezaketi takım arkadaşlarının da radarına takılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar:

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Konuşmasak olmaz

Sercan o kız sana bakmaz boşuna çabalıyorsun

hsyn

arkadaşına jest yapmış olabilir 😏

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