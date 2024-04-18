Survivor Sercan, Oyun Sonrası Yorulan Aleyna İçin Havuza Atladı!
Survivor Sercan, Oyun Sonrası Yorulan Aleyna İçin Havuza Atladı!
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Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Survivor All Star yine viral olmayı başardı.
Gündem olan isim ise Survivor'ın kendine has yarışmacısı Sercan Yıldırım!
Aleyna'ya karşı kibar tavrıyla sık sık gündem olan Sercan, son bölümde oyun esnasında yaptığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Havuz oyununda yorulan Aleyna'yı "kurtarmak" için havuza atlayan Sercan'ın bu nezaketi takım arkadaşlarının da radarına takılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar:
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Sercan o kız sana bakmaz boşuna çabalıyorsun
arkadaşına jest yapmış olabilir 😏
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