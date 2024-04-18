Survivor Sercan, Oyun Sonrası Yorulan Aleyna İçin Havuza Atladı!

Survivor All Star heyecan ve kaotik olaylarla tam gaz ilerlerken, son bölümde havuzda oynanan oyun gündem oldu. Yarışmacıların baş aşağı şekilde havuzda bekledikleri oyun epey yorucu olurken, Sercan'ın Aleyna'yı sudan çıkarmak için havuza atlaması gündem oldu.