Kuruluş Osman'dan Ayrılan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Duygusal Veda!
Kuruluş Osman'dan Ayrılan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Duygusal Veda!
Kuruluş Osman dizisindeki Malhun Hatun karakteriyle izlediğimiz Yıldız Çağrı Atiksoy hamileliği sebebiyle diziye veda etti. Tüm ekip ve izleyicilere mesaj yayınlayan Atiksoy'un yazdıkları herkesi duygulandırdı.
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5 sezondur temposundan hiçbir şey kaybetmeyen Kuruluş Osman tam gaz devam ederken, dizide önemli bir ayrılık yaşandı.
Dizide uzun süredir Malhun Hatun karakteriyle izlediğimiz Yıldız Çağrı Atiksoy, hamileliği nedeniyle diziye veda etmek durumunda kalmıştı.
Atiksoy, Kuruluş Osman'ın son bölümünde karakterine ve diziye veda ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Dizi ekibi ve izleyicilere ayrı ayrı teşekkür eden Yıldız Çağrı Atiksoy'un vedası kısa sürede gündem oldu.
İşte o paylaşım:
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