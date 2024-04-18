Kuruluş Osman'dan Ayrılan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Duygusal Veda!

Kuruluş Osman dizisindeki Malhun Hatun karakteriyle izlediğimiz Yıldız Çağrı Atiksoy hamileliği sebebiyle diziye veda etti. Tüm ekip ve izleyicilere mesaj yayınlayan Atiksoy'un yazdıkları herkesi duygulandırdı.