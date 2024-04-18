Müge Anlı'da Şok İddia: "Uğur Dündar'a Babalık Davası Açan Dilara'nın Babası Başka Bir Ünlü Sanatçı!"

Müge Anlı'ya çıkan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bu kez annesini aramaya başladı. Son zamanlarda kamuoyunun gündemine yerleşen Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia eden ablası Dilara Gülatan da yayındaydı. Programa bağlanan bir izleyici ise Dilara'nın babası hakkında şok iddiada bulundu.