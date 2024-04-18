Müge Anlı'da Şok İddia: "Uğur Dündar'a Babalık Davası Açan Dilara'nın Babası Başka Bir Ünlü Sanatçı!"
Müge Anlı'da Şok İddia: "Uğur Dündar'a Babalık Davası Açan Dilara'nın Babası Başka Bir Ünlü Sanatçı!"
Müge Anlı'ya çıkan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bu kez annesini aramaya başladı. Son zamanlarda kamuoyunun gündemine yerleşen Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia eden ablası Dilara Gülatan da yayındaydı. Programa bağlanan bir izleyici ise Dilara'nın babası hakkında şok iddiada bulundu.
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan ilişkisinden doğan iki kızı olduğu haberleri, günler boyunca gündemde kalmıştı.
İkiz olan bu kızlar, Duygu ve Sevgi, aynı aile tarafından evlat edinildiklerini ve babalarının Metin Akpınar olduğunu açıklamışlardı.
Duygu Nebioğlu'nun babasının Metin Akpınar olduğu, bir DNA testi ile kesinleşti. Bu kez Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için çaba göstermeye başladı.
Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Nebioğlu, "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" dedi. Anlı, bu yardım çağrısını geri çevirmedi ve "Kapımız herkese açık" diyerek Nebioğlu'na yanıt verdi.
Nebioğlu'nun tek arayışı annesi değildi. Ablası Dilara Gülatan da son günlerde ünlü gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davası ile ilgili konuşuluyordu.
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Müge Anlı'ya bağlanan Dilara Gülatan, annesinin babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini savunuyordu. Ancak ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Müge Anlı, yapılan DNA testinde Uğur Dündar'ın Dilara'nın babası çıkmadığını vurgulasa da davasında ısrarcı olacağını söyleyen genç kadın için bir seyirci bağlandı.
Programa bağlanarak isminin Zeynep olduğunu söyleyen konuk, "Ben onların annesinin 35 yıl önceki yakın bir arkadaşıyım. Anne Suphiye Orancı bana Dilara'nın babasının başka biri olduğunu söyledi" dedi.
İddia karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı ve seyircinin bu kez de başka ünlü bir sanatçı hakkında iddiada bulunduğunu söyledi.
Müge Anlı olayı araştırmadan ekranlarda açıkça söylemenin doğru olmayacağını dile getirerek, "Bunu konuşacağız. Duruma göre yarın açıklarız" dedi.
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Metin Akpınar ile Orancı'nın birlikteliklerine dair ise "İstanbul dışında görüştüklerini biliyorum." diye konuştu. Ardından o kişi "Yanlış anlamayın... Senin annen çalışan bayandı." ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise "O bunları duymak istemiyor" diyerek müdahale etti.
O sırada sinirlerine hakim olamayan Duygu Nebioğlu, "Ben çıkmak istemiyorum artık." dedi. Ardından "Nasıl söyleyebiliyorsun bunu yayında? Bunu yayında nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl bizim geleceğimizi tehlikeye atıyorsun, bu kadar kötü insan varken?" diyerek bağırdı.
İddia sahibi ile görüşmek istediğini söyleyen Duygu Nebioğlu "Sen kimsin Zeynep? Ben bu konuda seninle konuşmak istiyorum, tamam mı?" diyerek devam etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.
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