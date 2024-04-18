Müge Anlı Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'nun Annesini Bulduğunu Açıkladı!
Müge Anlı Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'nun Annesini Bulduğunu Açıkladı!
Müge Anlı, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun aradığı annesini bulduğunu açıkladı. Ve sonrasında olanları anlattı...
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'ya katıldı.
Müge Anlı bugünkü yayınında Akpınar'ın kızının annesini bulduğunu açıkladı.
Almanya'da yaşayan ve iki çocuğu daha olduğu bilinen Orancı'nın adresine oradaki bir Müge Anlı izleyicisi gitti.
Kapıyı çalan izleyici, "Kocam evde bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil" yanıtını aldı.
Müge Anlı, "Aslında sadece telefon numaralarımızı bırakmak istemiştik ama Suphiye hanım bu teklifi reddetti" dedi.
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Müge Anlı "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" diye konuşan annenin ardından polis çağırdığını da sözlerine ekledi.
Duygu Nebioğlu annesinin açıklamalarını duyunca çıldırdı: "Çıkın ne varsa anlatın! Babam kanser 3. evre, burada seni arıyorum. O doğurduğunuz çocukların hesabını verin!"
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