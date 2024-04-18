Evren Sesini Duymuş: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziye Manifest Yaparak Girmiş!
Evren Sesini Duymuş: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziye Manifest Yaparak Girmiş!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=W5Cm1...
Cuma akşamlarının rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti enfes hikâyesiyle reytinglerde ilk sırada yer almaya devam ederken, dizinin Çimen'i Selin Türkmen, kadroya girişinin nasıl manifestle olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle tanıdığımız Selin Türkmen, Bi' Başka'nın YouTube kanalına konuk oldu.
Hem Kızılcık Şerbeti hem de özel hayatı hakkında demeçler veren Türkmen, programda anlattığı bir anısıyla nasıl manifest yaptığını açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nde annesini canlandıran Evrim Alasya ile yollarının daha önce de kesiştiğini belirten Türkmen, Alasya'yla neredeyse yine bir anne kız rolü oynayacakmış.
Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteriyle izlediğimiz Alasya'nın kızı rolü için çağırılan fakat rolü alamadığını belirten Türkmen bu rolü öylesine istemiş ki Evrim Alasya ile anne kızı oynamak yıllar sonra nasip olmuş.
İşte o anlar:
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