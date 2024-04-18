Kuş Ne Anlama Geliyor? Kızıl Goncalar'daki Güvercin Sahnesinin Arkasındaki İnce Gönderme!
Kuş Ne Anlama Geliyor? Kızıl Goncalar'daki Güvercin Sahnesinin Arkasındaki İnce Gönderme!
NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar tam gaz devam ederken, son bölümde kabus gören Cüneyd'in yanına kuş gelmesi izleyenleri epey şaşırtmıştı. Bu sahnenin bir gönderme olduğu ortaya çıktı.
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu.
Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal, Özcan Deniz gibi isimlerin rol aldığı dizinin hikâyesi ve oyunculukları bambaşka bir seviyede yer alırken, son bölümdeki bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Son bölümde rüyasında annesini gören Cüneyd'in uyandığında odanın içinde güvercin görmesi epey şaşırtırken, bu sahnenin bir mesaj içerip içermediği merak uyandırmıştı.
Odadaki uçan kuş Cüneyd'e bir mesaj mı getirdi teorisi sosyal medyada dolanırken, bir kullanıcı bunun mitolojide bir yeri olduğunu belirtti.
İşte o sahne ve paylaşım:
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