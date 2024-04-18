Survivor'dan Elenen Yaman'ın Damla Can'a Sözleri "Acaba Elenecek mi?" Diye Düşündürdü
Survivor'dan Elenen Yaman'ın Damla Can'a Sözleri "Acaba Elenecek mi?" Diye Düşündürdü
Dün akşam Survivor All Star 2024'e veda eden yarışmacı Yaman oldu. Giderken arkadaşlarıyla vedalaşan Yaman'ın Damla Can'a sözleri kafa karıştırdı.
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TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024, izleyicilerin nefesini kesen heyecan verici rekabetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Özgür, Yunus Emre, Yaman ve Batuhan'ın birbirleriyle amansız bir yarış içerisine girdiği bu gecede, bir yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı.
Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan bu yarışmacı, takım arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.
Survivor All Star'dan ayrılan isim Yaman oldu. Sırayla arkadaşlarına sarılıp veda eden Yaman, Damla Can'a sarıldığı sırada söylediği sözler dikkat çekti.
Gelecek hafta kadın yarışmacıların eleneceği bilinen yarışmada, "Acaba Damla Can mı gidecek?" sorusu şüpheye düşürdü.
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Yaman, Damla Can'a eşini kastederek, "Tolga'yı 6 gün daha görmezsin..." dedi.
İşte o vedalaşma anı:
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