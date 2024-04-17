Tümör'ün Herkese Bahar'ın Karısı Olduğunu Açıkladığı Sahne Sonrası Milli Yas İlan Edildi!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde Timur, herkesin ortasında Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir güzel de eşini dudaklarından öptü. Seyirci Evren'le birlikte yıkıldı hatta Doruk gibi bayılanlar bile oldu🥺