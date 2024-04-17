Tümör'ün Herkese Bahar'ın Karısı Olduğunu Açıkladığı Sahne Sonrası Milli Yas İlan Edildi!
Tümör'ün Herkese Bahar'ın Karısı Olduğunu Açıkladığı Sahne Sonrası Milli Yas İlan Edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yayınlandığı günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiren "Bahar" dizisi son bölümü ile seyircide yıkım yarattı.
Herkes Evren-Bahar aşkının alevlenmesini beklerken, geçtiğimiz akşam yaşananlar izleyenleri helak etti.
Şıkır şıkır hazırlanıp bir vakfın davetine katılan hastane çalışanları, hayatlarının şokunu yaşadılar.
Evren ile dans eden Bahar'ı Timur kıskandı. Hatta Bahar'a sahnede öyle bir hamle yaptı ki Rengin'in ağzı açık kaldı.
Herkesin korktuğu oldu! Timur, herkese Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir de sahneye romantik bir öpüşme eklenince ortalık gerildi. Sosyal medyada kullanıcıların tepkileri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda