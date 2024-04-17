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Tümör'ün Herkese Bahar'ın Karısı Olduğunu Açıkladığı Sahne Sonrası Milli Yas İlan Edildi!

Tümör'ün Herkese Bahar'ın Karısı Olduğunu Açıkladığı Sahne Sonrası Milli Yas İlan Edildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 13:15

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde Timur, herkesin ortasında Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir güzel de eşini dudaklarından öptü. Seyirci Evren'le birlikte yıkıldı hatta Doruk gibi bayılanlar bile oldu🥺

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Yayınlandığı günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiren "Bahar" dizisi son bölümü ile seyircide yıkım yarattı.

Yayınlandığı günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiren "Bahar" dizisi son bölümü ile seyircide yıkım yarattı.

Herkes Evren-Bahar aşkının alevlenmesini beklerken, geçtiğimiz akşam yaşananlar izleyenleri helak etti.

Herkes Evren-Bahar aşkının alevlenmesini beklerken, geçtiğimiz akşam yaşananlar izleyenleri helak etti.

Şıkır şıkır hazırlanıp bir vakfın davetine katılan hastane çalışanları, hayatlarının şokunu yaşadılar.

Şıkır şıkır hazırlanıp bir vakfın davetine katılan hastane çalışanları, hayatlarının şokunu yaşadılar.

Evren ile dans eden Bahar'ı Timur kıskandı. Hatta Bahar'a sahnede öyle bir hamle yaptı ki Rengin'in ağzı açık kaldı.

Evren ile dans eden Bahar'ı Timur kıskandı. Hatta Bahar'a sahnede öyle bir hamle yaptı ki Rengin'in ağzı açık kaldı.

Herkesin korktuğu oldu! Timur, herkese Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir de sahneye romantik bir öpüşme eklenince ortalık gerildi. Sosyal medyada kullanıcıların tepkileri gündem oldu.

Herkesin korktuğu oldu! Timur, herkese Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir de sahneye romantik bir öpüşme eklenince ortalık gerildi. Sosyal medyada kullanıcıların tepkileri gündem oldu.
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Evren yıkıldı...

Neyse ki Seren'i düşününce biraz keyiflendik!

Bunları da mı görecektik?!

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Siz sahneyi görünce neler hissettiniz? Yorumlarda buluşalım...

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