Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in 'Doğa' Göndermeli Paylaşımı Olay Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in 'Doğa' Göndermeli Paylaşımı Olay Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa'ya gelen partner Kaan Taşaner, oynadığı karakter Giray'ın fragmandan bir fotoğrafını böyle paylaştı...
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Her cuma akşamı ekran başında milyonları kendine bağlayan popüler dizi Kızılcık Şerbeti, etkileyici hikayesiyle izleyicisini adeta büyülüyor.
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, diziye yeni karakterlerin katılmasıyla hikaye tamamen yeni bir boyut kazandı. Görkem karakterinin dahil olması, dizi içindeki dengeleri tamamen değiştirdi ve birçok olayın seyrini etkilemişti.
Fatih, Görkem'le hayalini kurduğu evlilik hayatını planlarken, Doğa'nın annesinin evinde yaşamaya başlaması izleyicilerin hoşuna gitmeyince Giray çıkageldi.
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Doğa'nın yeni partneri olarak diziye dahil oldu ve hikayeye yeni bir soluk getirdi.
Son fragmanda ise Görkem ile Fatih'in evliliğinin sancıları iyiden iyiye Pembe hanımı tutuşturdu. Görkem'in annesinin vefatının ardından cenaze evinde yaşanan kaosa Doğa da tanık oldu.
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Doğa'ya ettikleri yüzünden Fatih'e ve Pembe hanıma kurulan seyirci, bir de üstüne Giray'ın "Ben Nila'yı değil, seni tanımak istiyorum Doğa" repliğini duyunca keyiften dört köşe oldu.
Taşaner, Giray'ın Doğa'ya gönlünü kaptırdığını itiraf ettiği o sahneyi böyle paylaştı. Sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
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