Kızıl Goncalar'da Başı Açık Olduğu için Taşlanan Hande Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu
Kızıl Goncalar'da Başı Açık Olduğu için Taşlanan Hande Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu
Kızıl Goncalar'ın geçtiğimiz bölümünde dergaha başı açık girmek isterken başı açık olduğu için bir çocuk tarafından taşlanan Hande'nin sahnesi tartışma yarattı.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her yeni bölümü ile seyirciyi ekranlara kitlemeyi başarıyor.
Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan bölümü ile Kızıl Goncalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Dizide dergaha başı açık şekilde girdiği için Hande'ye bir çocuk taş fırlatmıştı. O sahne X'da yayınlanarak bir kullanıcı tarafından eleştirildi.
Önce o sahneyi bir hatırlayalım👇🏻
Kullanıcı sahnenin saçma olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkede kimse açık olduğu için tepki görmemiştir ama sırf kapalı olduğu için binlerce genç üniversitelere alınmamış, yerlerde sürüklenmiştir" diye yazdı.
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Paylaşıma diğerlerinden ise itiraz niteliğinde yorumlar geldi.
Yazılanlar tartışma konusu oldu.
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kapalı bacılarımız hep mağdur oluyor (!)
Bu ülkede Atatürkçü aydınlar hedef alındığı halde başı kapalı olduğu için takı tasarım okuyamayan bacılarımız mağdur oldu nedense.