Survivor Yasin, Damla ve Seda'nın İstatistik Kasma Planlarını İfşa Etti!
Survivor Yasin, Damla ve Seda'nın İstatistik Kasma Planlarını İfşa Etti!
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Poyraz'ın elenmesinin ardından bir türlü kendine gelemeyen Mavi takım günden güne kaotik olaylar yaşarken, bu defa büyük bombayı Yasin patlattı.
Seda ve Damla'nın istatistiklerini yüksek tutmak için gözünden sakat olan Berna'yı hem oyunlarda oynatıp hem de sürekli potaya atmalarının bir plan olduğunu belirten Yasin kafaları epey karıştırdı.
SMS değil, gücün yarışacağı bu sezonun en iddialı isimlerinden olan Damla ve Seda şu an istatistiksel olarak çok iyi olsalar da en çok potaya çıkan yarışmacı Berna'nın daha fazla oyunda yer alması dikkatlerden kaçmıyordu.
Yasin iki yarışmacının bu planla istatistiklerini koruduğunu iddia ederken, söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
İşte Yasin'in o açıklaması:
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