Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değmiş ve dizinin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirerek diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelirken, Muhabir Online yeni sezonda hangi Apo'nun diziye devam edeceğinin yanıtını aldı.

KAYNAK: Muhabir Online