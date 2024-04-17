Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ne Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değmiş ve dizinin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirerek diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelirken, Muhabir Online yeni sezonda hangi Apo'nun diziye devam edeceğinin yanıtını aldı.
KAYNAK: Muhabir Online
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Show TV'nin reytinglerde rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti son sürat devam ediyor.
Heyecanlı hikâyesiyle izleyiciyi her an diken üstünde tutan dizi uzunca bir süre Apo krizi yaşamış ve diziye mecburi oyuncu değişikliğine gidilmişti.
Hatırlarsanız dizide Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrası kadrodan ayrılmış ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti.
Yeni Apo'muz Şerbo'ya hızlıca adapte olurken, Muhabir Online 3. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda hangi Apo'yu izleyeceğimizi Ahmet Mümtaz Taylan'a sordu.
Taylan bu konuda bilgisi olmadığını belirtirken, Settar Tanrıöğen'in istemesi üzerine rolü ona geri teslim edeceğini açıkladı.
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İşte o anlar:
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