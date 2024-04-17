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Survivor Yaman'ın Kırmızı Takım Kadınlarına Karşı Yaptığı Sevinç Gösterisi Tepki Gördü

Survivor Yaman'ın Kırmızı Takım Kadınlarına Karşı Yaptığı Sevinç Gösterisi Tepki Gördü

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 20:04

Kaos ve entrikanın asla hız kesmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine ortalığı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Oyun kazanan Yaman'ın Kırmızı takım kadınlarına karşı sevinç gösterisi yapmasına kadınlar karşı çıkarken, o anlar sosyal medyada da tepki topladı.

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Survivor All Star kaos ve entrikanın her bölüm katlanarak arttığı gergin atmosferiyle izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor.

Survivor All Star kaos ve entrikanın her bölüm katlanarak arttığı gergin atmosferiyle izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor.

SMS oylaması yerine güç ve stratejinin konuştuğu bu sezonda yarışmacılar çok daha agresif olup birbirlerini ezmekten geri kalmazken, son bölümde yine ortalığı karıştıracak bir olay yaşandı.

SMS oylaması yerine güç ve stratejinin konuştuğu bu sezonda yarışmacılar çok daha agresif olup birbirlerini ezmekten geri kalmazken, son bölümde yine ortalığı karıştıracak bir olay yaşandı.

Bu olay ise Mavi takım yarışmacısı Yaman ve Kırmızı takım kadınları arasında gelişti.

Bu olay ise Mavi takım yarışmacısı Yaman ve Kırmızı takım kadınları arasında gelişti.

Özgür'le oynadığı oyunu kazandıktan sonra Kırmızı takıma doğru dönüp sevinç gösterisi yapan Yaman'ın hareketleri kadın yarışmacılardan yoğun tepki alırken, o anlar sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

Özgür'le oynadığı oyunu kazandıktan sonra Kırmızı takıma doğru dönüp sevinç gösterisi yapan Yaman'ın hareketleri kadın yarışmacılardan yoğun tepki alırken, o anlar sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

İşte Yaman'ın tepki toplayan sevinci:

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Siz Yaman'ın bu hareketini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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