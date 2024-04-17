Survivor Yaman'ın Kırmızı Takım Kadınlarına Karşı Yaptığı Sevinç Gösterisi Tepki Gördü

Kaos ve entrikanın asla hız kesmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine ortalığı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Oyun kazanan Yaman'ın Kırmızı takım kadınlarına karşı sevinç gösterisi yapmasına kadınlar karşı çıkarken, o anlar sosyal medyada da tepki topladı.