Survivor Fanıydı: Acun Ilıcalı, Birleşme Partisine Hangi Ünlü Şarkıcıyı Çağırdı?
Survivor Fanıydı: Acun Ilıcalı, Birleşme Partisine Hangi Ünlü Şarkıcıyı Çağırdı?
Survivor All Star'ın en beklenen olaylarından biri birleşme partisine haftalar kala yarışmacıları şarkılarıyla coşturacak o isim belli oldu.
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En olaylı sezonlarından biriyle ekranlara gelen Survivor All Star'da tüm yarışmacıların beklediği birleşme partisine çok az kaldı.
İki takımın birleştiği ve oyunun bireysele döndüğü gecede her sezon Acun Ilıcalı iddialı isimleri yarışmacılarla buluştururken, bu sezon büyük bir sürpriz yaptı.
Çünkü bu sene birleşme partisinde boy gösterecek o isim Survivor'ın en büyük takipçilerinden biri!
Evet, doğru bildiniz. O isim Demet Akalın!
Survivor'ı her akşam izleyip X hesabından bir de yorum yapan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan sonra adaya en hakim isim olurken, birleşme partisinde yarışmacılarla bir araya gelip ortalığı coşturacak.
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Hem de yazın yeni hiti olacak şarkısını ilk kez burada söyleyecekmiş!
Bakalım Survivor birleşme partisinde neler olacak? Şimdiden merak ettik açıkçası.
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