Müge Anlı Babalık Davası ile Gündeme Gelen Uğur Dündar'dan Gelen Açıklamayı Duyurdu!
Müge Anlı Babalık Davası ile Gündeme Gelen Uğur Dündar'dan Gelen Açıklamayı Duyurdu!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Yayında ablasının babalık davası açtığı Uğur Dündar konusu gündeme geldi. Müge Anlı, Uğur Dündar'ın açıklamasını paylaştı.
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı.
Duygu Nebioğlu, annesine seslenirken ablasının konusu da gündeme geldi.
Nebioğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” demişti. Uğur Dündar'ı işaret etmişti.
Müge Anlı, "Uğur abi benimle konuşurken kızımsa sahip çıkarım, diye konuştu. Ama DNA sonucuna göre öyle çıkmıyor" diye söyledi.
Müge Anlı Uğur Dündar'dan kendisine gelen açıklamayı da paylaştı: "Değerli Müge, bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre İzmir'de yaşamışız ama böyle bir şey yok. Ayrıca, o dönem evliydi diyor. Ama ben o dönem evli bile değildim."
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Nebioğlu bu açıklamaya istinaden, "Annem bana 'Ablanın babası Uğur Dündar.' demedi. Sadece 'O dönem biz sevgiliydik.' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti." ifadelerini kullandı.
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