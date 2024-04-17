Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Annesini Aramak için Müge Anlı'ya Çıktı!
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Annesini Aramak için Müge Anlı'ya Çıktı!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ünlü gazeteci Müge Anlı'dan olumlu yanıt geldi. Genç kadın bugün yayına çıktı, derdini bir de ATV ekranlarında anlattı.
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Metin Akpınar'ın, 63 yıl önce Göksel Özdoğdu ile kurduğu evlilikten ayrı olarak 36 yıl önce yaşadığı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu bilgisi, kamuoyuna yansımıştı. Bu durum, Duygu Nebioğlu'nun DNA testi ve mahkeme kararıyla, 82 yaşındaki Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlamasıyla resmiyet kazandı.
Birbirinin aynı olan bu ikizler, anneleri tarafından sadece iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından devlet himayesine alınmış ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinilmişti.
Bu olayın Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından Metin Akpınar, ikiz kızlarından haberdar olmadığını belirtmiş ve onları tanıdığı ilk andan itibaren kabul ettiğini ifade etmişti. Akpınar, hem Nebioğlu kardeşlerden hem de eşi Göksel Hanım'dan özür dileyerek, "Maalesef hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.
Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ı sık sık sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla hedef alırken, son olarak Tuba Kalçık'a verdiği bir röportajda, "En son 2010 yılında annemle görüştüm. O tarihten bu yana onunla bir araya gelmiyorum" dedi. Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım talep ettiğini belirtti ve ekledi:
Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya yaptığı bu çağrının ardından, ünlü gazeteci sosyal medya hesabından 'Kapımız herkese açık. Her zaman bekleriz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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Bugün Müge Anlı aracılığıyla ATV ekranlarından annesine seslenen genç kadın, annesinin 1989 yılında çocuklarını bıraktıktan sonra bir mektup yazdığını söyledi.
Hürriyet gazetesinden bir gazeteciye mektup gönderen Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı, çocuklarının babasının Metin Akpınar olduğunu o dönem belirtmiş. Ancak kızı bununla ilgili haber yapılmadığını söyledi.
Annesini ilk kez 2007 yılında bulan Nebioğlu, en son annesi ile 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi. Anesinin hayatta ve Almanya da olduğunu sözlerine ekledi.
Ailesini parça parça nasıl bulduğunu anlatan Nebioğlu, ablasının evlatlık verildiği ailenin amcasının spor öğretmeni çıkmış. Böylece daha sonra, benzerlikten dolayı, ablası ile tanışmış.
Biyolojik dayısı ve ablasıyla buluştuğunda ilk kez babasının orada ünlü bir komedyen olduğunu öğrenerek hayatının şokunu yaşamış.
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Müge Anlı ise "Yurda verildikten sonra Duygu'nun ve ablasının başına gelenler ayrıca bir dram. Oraya hiç girmeyeceğim" dedi.
Annesinin yaşadıklarından ve kendi başına gelenlerden anneannesini sorumlu tuttuğunu söyleyen Nebioğlu: "Annemi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış."
Nebioğlu, "Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı. Metin Akpınar ile ise kaza yaptığında hastaneye kaldırılmış, öyle tanışmışlar. Babamla bir gecelik bir şey değil, uzun süreli bir aşk yaşamışlar" diye konuştu.
Hatta babam annemin çocukları olduğunu biliyormuş, diyen Nebioğlu babasına da sitem etti: "Kendi eşine saygı duyacak ve kimseyi mağdur etmeyecekti. Yapmamalıydı" dedi.
Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendisine sarılıp DNA için saçlarından tel kopardığını ve bunu kendisinden gizlediğini de açıkladı.
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Nebioğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” demişti. Uğur Dündar'ı işaret etmişti.
Müge Anlı, "Uğur abi benimle konuşurken kızımsa sahip çıkarım, diye konuştu. Ama DNA sonucuna göre öyle çıkmıyor" diye söyledi.
Müge Anlı Suphiye Orancı'ya seslendi: "Lütfen bizi arayın. Duygu'nun size ihtiyacı var" dedi.
Anneyi tanıyan Almanya'dan bir arkadaşı yayına bağlandı ve "İki küçük kızı var ve eşi mühendis. Ben Sofi'nin telefon numarası var. Bana hiç Türkiye'deki kızlarından bahsetmedi" dedi.
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