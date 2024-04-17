Bahar'a Serenat Yapıp Aşkını İlan Eden Doruk'un Enfes Performansı Olay Oldu!
Bahar'a Serenat Yapıp Aşkını İlan Eden Doruk'un Enfes Performansı Olay Oldu!
Show TV'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Bahar'ın son bölümü yine ortalığı yıktı geçti. Doruk'a platonik olarak aşık olan Doruk'un serenat yaparak aşkını ilan etmesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
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Show TV'nin son bombası Bahar ekrana öyle bir çiçek açtırdı ki dizinin reyting oranlarına hiçbir dizi ulaşamıyor.
Her hafta olduğu gibi son bölümüyle yine gündem olan Bahar'da hastane çalışanları bağış toplamak için bir baloda bir araya gelirken, Bahar'a platonik olarak aşık olan Doruk'un serenat yapması herkesi şoke etti.
Ege Erkal tarafından canlandırılan Doruk karakteri büyük olayların yaşandığı gecede "Kan ve Gül" şarkısını Bahar'ın gözlerinin içine bakıp söylerken, söz konusu anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o enfes sahne:
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