Muhteşem Yüzyıl Oyunu Duyuruldu, Dizinin Hayranları Goygoyun Dibine Vurdu
Muhteşem Yüzyıl Oyunu Duyuruldu, Dizinin Hayranları Goygoyun Dibine Vurdu
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl bu kez de oyun olarak karşımıza çıkıyor. The Sandbox üzerinden erişime açılan Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusuyla birlikte ise dizinin hayranları ve goygoyculara gün doğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tam 10 yıl önce ekranlara veda etmiş olan Muhteşem Yüzyıl hala gündemimizde ise bunu elbette kalitesine borçlu.
Muhteşem Yüzyıl bu kez de oyun olarak karşımızda.
The Sanbox metaverse üzerinden erişilebilen oyunu şimdi deneyimlemeye başlayabilirsiniz.
Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusunun ardından ise kullanıcıların goygoyları haliyle kaçınılmaz oldu!
Çoğu kişinin birleştiği ortak nokta ise elbette Şehzade Mustafa'nın makus akıbetini değiştirmek oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Elbette tarihin akışına sadık kalmak isteyenler de yok değil. 😂
Eski bilenmişliklerimizi de unutadık elbette.
Böyle bir olay gerçekleşse tarihin akışı nasıl olurdu düşünmekten uyuyamayacağız.
Böyle bi' ihtimal varsa olacakları hayal etmek çok eğlenceli. 😅
Bir de sizin fikrinizi soralım. Buyurun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda