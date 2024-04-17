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Muhteşem Yüzyıl Oyunu Duyuruldu, Dizinin Hayranları Goygoyun Dibine Vurdu

Muhteşem Yüzyıl Oyunu Duyuruldu, Dizinin Hayranları Goygoyun Dibine Vurdu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 15:38

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl bu kez de oyun olarak karşımıza çıkıyor. The Sandbox üzerinden erişime açılan Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusuyla birlikte ise dizinin hayranları ve goygoyculara gün doğdu!

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Tam 10 yıl önce ekranlara veda etmiş olan Muhteşem Yüzyıl hala gündemimizde ise bunu elbette kalitesine borçlu.

Tam 10 yıl önce ekranlara veda etmiş olan Muhteşem Yüzyıl hala gündemimizde ise bunu elbette kalitesine borçlu.

139 bölüm boyunca neredeyse tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlediği yetmiyormuş gibi yurt dışında da pek çok ülkede ekrana gelen dizinin ünü ülkemiz sınırlarını da çoktan aşmış durumda.

Muhteşem Yüzyıl bu kez de oyun olarak karşımızda.

The Sanbox metaverse üzerinden erişilebilen oyunu şimdi deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

The Sanbox metaverse üzerinden erişilebilen oyunu şimdi deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Kullanıcıların kendi oyunlarını da yaratıp dilerlerse varolan oyunları deneyimleyebilecekleri The Sandbox metaverse üzerinden erişime açılan oyunda yalnızca karakterler değil, diziden aşina olduğumuz ikonik mekanlar da oyuna aktarılmış durumda.

Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusunun ardından ise kullanıcıların goygoyları haliyle kaçınılmaz oldu!

Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusunun ardından ise kullanıcıların goygoyları haliyle kaçınılmaz oldu!
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Çoğu kişinin birleştiği ortak nokta ise elbette Şehzade Mustafa'nın makus akıbetini değiştirmek oldu!

Çoğu kişinin birleştiği ortak nokta ise elbette Şehzade Mustafa'nın makus akıbetini değiştirmek oldu!
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Elbette tarihin akışına sadık kalmak isteyenler de yok değil. 😂

Elbette tarihin akışına sadık kalmak isteyenler de yok değil. 😂
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Eski bilenmişliklerimizi de unutadık elbette.

Eski bilenmişliklerimizi de unutadık elbette.
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Böyle bir olay gerçekleşse tarihin akışı nasıl olurdu düşünmekten uyuyamayacağız.

Böyle bir olay gerçekleşse tarihin akışı nasıl olurdu düşünmekten uyuyamayacağız.
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Böyle bi' ihtimal varsa olacakları hayal etmek çok eğlenceli. 😅

Böyle bi' ihtimal varsa olacakları hayal etmek çok eğlenceli. 😅
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Bir de sizin fikrinizi soralım. Buyurun yorumlara!

Bir de sizin fikrinizi soralım. Buyurun yorumlara!
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