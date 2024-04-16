Aloy'u Makul Bulmayıp "Düzelten" Oyuncu, Oyun Dünyasında Güzellik Tartışması Başlattı
Aloy'u Makul Bulmayıp "Düzelten" Oyuncu, Oyun Dünyasında Güzellik Tartışması Başlattı
Oyun dünyasının en dişli karakterlerinden Aloy'u yeterince güzel bulmayıp karakteri 'düzelten' bir oyuncunun paylaşımının ardından oyuncular kendilerini yine sonu gelmeyen bir tatışmanın içinde buldular.
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Oyun dünyasındaki kadın temsili uzun yıllardır tartışılan, hatta üzerine bilimsel makaleler dahi yazılmış bir konu.
Bu kez tartışmaların odağında ise savaşçı karakteriyle bildiğimiz Aloy var.
Karakterin "düzeltilmesi" meselesi ise oyun dünyasını bir kez daha ikiye böldü.
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Kimi oyuncular ise ateşe ateşle karşılık vermeyi tercih edince tartışmanın boyutu da bir anda değişti.
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Üstelik bu Aloy üzerinden dönen ilk güzellik tartışması da değil.
Bir de size soralım...
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