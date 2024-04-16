Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Aloy'u Makul Bulmayıp "Düzelten" Oyuncu, Oyun Dünyasında Güzellik Tartışması Başlattı

Aloy'u Makul Bulmayıp "Düzelten" Oyuncu, Oyun Dünyasında Güzellik Tartışması Başlattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 13:27

Oyun dünyasının en dişli karakterlerinden Aloy'u yeterince güzel bulmayıp karakteri 'düzelten' bir oyuncunun paylaşımının ardından oyuncular kendilerini yine sonu gelmeyen bir tatışmanın içinde buldular.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyun dünyasındaki kadın temsili uzun yıllardır tartışılan, hatta üzerine bilimsel makaleler dahi yazılmış bir konu.

Oyun dünyasındaki kadın temsili uzun yıllardır tartışılan, hatta üzerine bilimsel makaleler dahi yazılmış bir konu.

Tamamen aynı özelliklere sahip bir erkek karakter devasa zırhlar içinde resmedilirken kadın karaktere ise çoğu zaman iç çamaşırından hallice zırhların reva görülmesi gibi meseleler oyunlar hayatımızın böylesine büyük parçaları olmaya başladığından beri var.

Bu kez tartışmaların odağında ise savaşçı karakteriyle bildiğimiz Aloy var.

Bu kez tartışmaların odağında ise savaşçı karakteriyle bildiğimiz Aloy var.

PlayStation resmi hesabından paylaşılan bir gönderiyle tatlı mı tatlı Aloy'un doğum günü kutlanırken bir oyuncu ise Aloy'u yeterince makul bulmamış olacak ki karakteri 'güzelleştirmeye' karar verdi. Tüm tartışmanın fitili ise böylece bir kez daha ateşlenmiş oldu.

Karakterin "düzeltilmesi" meselesi ise oyun dünyasını bir kez daha ikiye böldü.

Karakterin "düzeltilmesi" meselesi ise oyun dünyasını bir kez daha ikiye böldü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kimi oyuncular ise ateşe ateşle karşılık vermeyi tercih edince tartışmanın boyutu da bir anda değişti.

Kimi oyuncular ise ateşe ateşle karşılık vermeyi tercih edince tartışmanın boyutu da bir anda değişti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Üstelik bu Aloy üzerinden dönen ilk güzellik tartışması da değil.

Üstelik bu Aloy üzerinden dönen ilk güzellik tartışması da değil.

Serinin ikinci oyunu Horizon Forbidden West'in çıkışının ardından oyuncular arasında bu kez de 'kadında kıl olur/olmaz' tartışması yaşanmıştı.

Bir de size soralım...

Bir de size soralım...
twitter.com

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?