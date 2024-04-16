Aloy'u Makul Bulmayıp "Düzelten" Oyuncu, Oyun Dünyasında Güzellik Tartışması Başlattı

PlayStation resmi hesabından paylaşılan bir gönderiyle tatlı mı tatlı Aloy'un doğum günü kutlanırken bir oyuncu ise Aloy'u yeterince makul bulmamış olacak ki karakteri 'güzelleştirmeye' karar verdi. Tüm tartışmanın fitili ise böylece bir kez daha ateşlenmiş oldu.