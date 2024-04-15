Gerçeğinden Daha Gerçek GTA: San Andreas Pizza Görevine Hayran Olacaksınız
Gerçeğinden Daha Gerçek GTA: San Andreas Pizza Görevine Hayran Olacaksınız
Kim derdi ki çıkışının üzerinden 20 yıl geçmiş GTA: San Andreas'ı gerçek dünyaya taşımak internette akım haline gelmişken bu kez Güney Kore'den gelen bir video ile çıtayı hayli yükseltti.
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20 yıl önce çıkan GTA: San Andreas'ın yeri neredeyse hepimiz için çok özel.
İnternet alemi de tüm dünyayı birer GTA: San Andreas NPC'sine dönüştürmeden rahat edemeyecek gibi görünüyor.
Bir viral video da Güney Kore'den geldi.
İyisi mi lafı daha fazla uzatmadan sizi oyundan fırlamış gibi görünen o anlarla baş başa bırakalım!👇
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