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Gerçeğinden Daha Gerçek GTA: San Andreas Pizza Görevine Hayran Olacaksınız

Gerçeğinden Daha Gerçek GTA: San Andreas Pizza Görevine Hayran Olacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 00:52

Kim derdi ki çıkışının üzerinden 20 yıl geçmiş GTA: San Andreas'ı gerçek dünyaya taşımak internette akım haline gelmişken bu kez Güney Kore'den gelen bir video ile çıtayı hayli yükseltti.

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20 yıl önce çıkan GTA: San Andreas'ın yeri neredeyse hepimiz için çok özel.

20 yıl önce çıkan GTA: San Andreas'ın yeri neredeyse hepimiz için çok özel.

Mahallemizden bile iyi bildiğimiz haritası, kendine has estetiği, unutamadığımız hikayesi ve karakterlerinin yanında kimi zaman saç baş yolduran hatalarıyla GTA: San Andreas bir neslin efsanelerinden.

İnternet alemi de tüm dünyayı birer GTA: San Andreas NPC'sine dönüştürmeden rahat edemeyecek gibi görünüyor.

İnternet alemi de tüm dünyayı birer GTA: San Andreas NPC'sine dönüştürmeden rahat edemeyecek gibi görünüyor.

GTA: San Andreas NPC'si gibi davranarak çekilen videolar viral olurken bu akım önümüze her gün bambaşka incileri de düşürmeye devam ediyor.

Mahalleliyi NPC gibi davranmaya ikna ederek ortaya oyundan farksız görüntüler çıkartan bu ekibin ardından...

Bir viral video da Güney Kore'den geldi.

Bir viral video da Güney Kore'den geldi.

NPC diye oyuna koyulsa asla sırıtmayacak yetenekteki ekibin pizza alma sahnesi oyunun enteresan fiziklerinin de taklidiyle bambaşka bir boyuta çıkıyor.

İyisi mi lafı daha fazla uzatmadan sizi oyundan fırlamış gibi görünen o anlarla baş başa bırakalım!👇

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