Ünlü Bir Yayıncı Olacağına Hep İnanan Babasına 100 Bin Dolarlık Araba Hediye Eden Hayırlı Evlat
Ünlü Bir Yayıncı Olacağına Hep İnanan Babasına 100 Bin Dolarlık Araba Hediye Eden Hayırlı Evlat
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Twitch'in yeni kralı Jynxzi platformda 5,5 milyon aboneye ulaşmayı başardı.
Ancak durum her zaman böyle değildi. Yayınlarına ilk başladığı günlerde ünlü yayıncının tek düzenli izleyicisi babasıydı.
Babasının ilk günden beri desteğini hiç unutmayan yayıncı ise ona teşekkür etmek için hayli şaşalı bir yol seçerek 100 bin dolar değerindeki spor araba hediye etti!
Jynxzi'nin babasının hayalini gerçeğe dönüştürdüğü o videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇
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