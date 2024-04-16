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Ünlü Bir Yayıncı Olacağına Hep İnanan Babasına 100 Bin Dolarlık Araba Hediye Eden Hayırlı Evlat

Ünlü Bir Yayıncı Olacağına Hep İnanan Babasına 100 Bin Dolarlık Araba Hediye Eden Hayırlı Evlat

Croft
Croft - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 12:10

Kısa süre önce Twitch'in en büyük ismi olmayı başaran Jynxzi kendisine hep inanan ve destekleyen babasının hayalini 100 bin dolarlık araba hediye ederek gerçeğe dönüştürdü.

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Twitch'in yeni kralı Jynxzi platformda 5,5 milyon aboneye ulaşmayı başardı.

Twitch'in yeni kralı Jynxzi platformda 5,5 milyon aboneye ulaşmayı başardı.

Kai Cenat'ı geride bırakarak 5,5 milyon abone barajını aşan 22 yaşındak genç yayıncının canlı yayınları ise ortalama olarak 50 binden fazla kişi tarafından izleniyor.

Ancak durum her zaman böyle değildi. Yayınlarına ilk başladığı günlerde ünlü yayıncının tek düzenli izleyicisi babasıydı.

Ancak durum her zaman böyle değildi. Yayınlarına ilk başladığı günlerde ünlü yayıncının tek düzenli izleyicisi babasıydı.

17 yaşında ilk yayınlarına başlayan ve o zamanlar babası hariç hiçbir düzenli izleyicisi olmadığını söyleyen Jynxzi 'Bana devam etmemi söyleyen kişi babamdı ve bu işte iyi olacağını söyledi ve bunu babanızdan duymak sizi hayallerinizin peşinden gitmeniz için motive edecektir' ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Babasının ilk günden beri desteğini hiç unutmayan yayıncı ise ona teşekkür etmek için hayli şaşalı bir yol seçerek 100 bin dolar değerindeki spor araba hediye etti!

Babasının ilk günden beri desteğini hiç unutmayan yayıncı ise ona teşekkür etmek için hayli şaşalı bir yol seçerek 100 bin dolar değerindeki spor araba hediye etti!

Babasının hep bir Porsche 911'e sahip olmak istediğini ve bu arabanın hayallerini süslediğini belirten Jynxzi değeri 100 bin doları aşan arabayla babasının karşısına çıktığında ise hem duygusal hem de eğlenceli anlar ortaya çıktı.

Jynxzi'nin babasının hayalini gerçeğe dönüştürdüğü o videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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