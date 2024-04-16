Ünlü Bir Yayıncı Olacağına Hep İnanan Babasına 100 Bin Dolarlık Araba Hediye Eden Hayırlı Evlat

17 yaşında ilk yayınlarına başlayan ve o zamanlar babası hariç hiçbir düzenli izleyicisi olmadığını söyleyen Jynxzi 'Bana devam etmemi söyleyen kişi babamdı ve bu işte iyi olacağını söyledi ve bunu babanızdan duymak sizi hayallerinizin peşinden gitmeniz için motive edecektir' ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.