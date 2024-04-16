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Dizinin Atom Bombası Sahnesini Apple Vision Pro ile Fallout'ta İzleyen Adam "Falloutception" Yaşattı

Dizinin Atom Bombası Sahnesini Apple Vision Pro ile Fallout'ta İzleyen Adam "Falloutception" Yaşattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 11:31

Apple'ın VR cihazı Vision Pro'nun birbirinden ilginç kullanım şekilleri beyinlerimizi yakmaya devam ederken bir oyuncu Fallout dizisindeki atom bombası sahnesini Vision Pro ile oyundaki atom bombası sahnesinin tam ortasına taşıyınca ortaya hayli enteresan manzaralar çıktı.

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Amazon'un Fallout dizisi kısa sürede pek çok oyuncu tarafından en iyi oyun uyarlaması iş olarak kabul edilmeye başlandı bile.

Amazon'un Fallout dizisi kısa sürede pek çok oyuncu tarafından en iyi oyun uyarlaması iş olarak kabul edilmeye başlandı bile.

İlk sezonu izleyicilerle buluşan Fallout oyun dünyasının en köklü serilerinden birinin kurduğu evreni başarılı bir şekilde ekrana taşırken evrenin köklerine sadık kalmayı da başarıyor.

Dizinin popülerliği oyunların oyuncu sayısını da katladı.

Dizinin popülerliği oyunların oyuncu sayısını da katladı.

Görece daha modern yapımlar diyebileceğimiz Fallout 76 ve Fallout 4'ün oyuncu sayıları dizinin ardından kat kat artarken Fallout'un nükleer felaketle mahvolmuş dünyasına da bir kez daha döndük.

Oyunun en etkileyici sahnelerinden biri de şüphesiz burnumuzun dibinde patlayan atom bombası ile yapılan o açılıştı.

Oyunun en etkileyici sahnelerinden biri de şüphesiz burnumuzun dibinde patlayan atom bombası ile yapılan o açılıştı.

İnsanların gülüp eğlendiği sırada neredeyse diplerine düşen atom bombasıyla neye uğradıklarını şaşırdıkları sahne pek çok kişi için oyun dünyasının en etkileyici açılışlarından.

Bir oyuncu ise dizinin atom bombası sahnesini oyundaki sahne içinde izleyince ortaya bu enteresan görüntü çıktı. 👇

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