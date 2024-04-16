Dizinin Atom Bombası Sahnesini Apple Vision Pro ile Fallout'ta İzleyen Adam "Falloutception" Yaşattı
Dizinin Atom Bombası Sahnesini Apple Vision Pro ile Fallout'ta İzleyen Adam "Falloutception" Yaşattı
Apple'ın VR cihazı Vision Pro'nun birbirinden ilginç kullanım şekilleri beyinlerimizi yakmaya devam ederken bir oyuncu Fallout dizisindeki atom bombası sahnesini Vision Pro ile oyundaki atom bombası sahnesinin tam ortasına taşıyınca ortaya hayli enteresan manzaralar çıktı.
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Amazon'un Fallout dizisi kısa sürede pek çok oyuncu tarafından en iyi oyun uyarlaması iş olarak kabul edilmeye başlandı bile.
Dizinin popülerliği oyunların oyuncu sayısını da katladı.
Oyunun en etkileyici sahnelerinden biri de şüphesiz burnumuzun dibinde patlayan atom bombası ile yapılan o açılıştı.
Bir oyuncu ise dizinin atom bombası sahnesini oyundaki sahne içinde izleyince ortaya bu enteresan görüntü çıktı. 👇
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