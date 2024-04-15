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Oyunlarda Bahşiş Dönemi! Eski Blizzard Yöneticisinden Oyunlara "Bahşiş Verelim" Önerisi

Oyunlarda Bahşiş Dönemi! Eski Blizzard Yöneticisinden Oyunlara "Bahşiş Verelim" Önerisi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 23:48

Hepimizin bitirdikten sonra tadı damağında kalan oyunlar olmuştur. Blizzard2ın eski yöneticilerinden Mike Ybarra'nın ise böyle durumlar için ilgin. bir önerisi var.

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Oyun fiyatları yalnızca ülkemizde değil, dünyanın geri kalanında da oyuncuların ana gündemlerinden.

Oyun fiyatları yalnızca ülkemizde değil, dünyanın geri kalanında da oyuncuların ana gündemlerinden.

Yakın zamana kadar AAA oyunlar için standart kabul edilen fiyat bandı olan 60 dolar yerine yavaş yavaş 70 dolarlık etiketleri kanıksamaya başlamışken kimi oyunlar bu bandın da üzerinde fiyat talep ediyorlar.

Oyuncular oyun fiyatlarını tartışadursunlar, Blizzard'ın eski yöneticilerinden olan Mike Ybarra'nın ise bambaşka bir fikri var.

Oyuncular oyun fiyatlarını tartışadursunlar, Blizzard'ın eski yöneticilerinden olan Mike Ybarra'nın ise bambaşka bir fikri var.
twitter.com

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kimi oyunların sunduğu deneyim karşısında 70 doların dahi yeterli olmadığını, kimi oyunların bundan daha fazlasını hak ettiğini söyleyen Ybarra oyunlara bahşiş verme önerisinde bulundu.

"Keşke bu insanlara 10 veya 20 dolar daha verebilseydim, çünkü bu benim ilk 70 dolarımdan daha değerliydi."

"Keşke bu insanlara 10 veya 20 dolar daha verebilseydim, çünkü bu benim ilk 70 dolarımdan daha değerliydi."

Çoğu kişinin bu fikrinden hoşlanmayacağını da tahmin eden Ybarra ayrıca bu önerisine değecek bazı oyunları da paylaştı. HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring gibi yapımların bunu hak ettiğini belirten Ybarra'nın önerisi tam da tahmin ettiği gibi oyuncular arasında bolca tartışılmaya başlandı bile.

Peki siz Ybarra'nın bahşiş önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve elbette buna değeceğini düşündüğünüz oyunlar neler?

Peki siz Ybarra'nın bahşiş önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve elbette buna değeceğini düşündüğünüz oyunlar neler?

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