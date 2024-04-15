Oyunlarda Bahşiş Dönemi! Eski Blizzard Yöneticisinden Oyunlara "Bahşiş Verelim" Önerisi

Çoğu kişinin bu fikrinden hoşlanmayacağını da tahmin eden Ybarra ayrıca bu önerisine değecek bazı oyunları da paylaştı. HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring gibi yapımların bunu hak ettiğini belirten Ybarra'nın önerisi tam da tahmin ettiği gibi oyuncular arasında bolca tartışılmaya başlandı bile.