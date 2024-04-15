Oyunlarda Bahşiş Dönemi! Eski Blizzard Yöneticisinden Oyunlara "Bahşiş Verelim" Önerisi
Oyunlarda Bahşiş Dönemi! Eski Blizzard Yöneticisinden Oyunlara "Bahşiş Verelim" Önerisi
Hepimizin bitirdikten sonra tadı damağında kalan oyunlar olmuştur. Blizzard2ın eski yöneticilerinden Mike Ybarra'nın ise böyle durumlar için ilgin. bir önerisi var.
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Oyun fiyatları yalnızca ülkemizde değil, dünyanın geri kalanında da oyuncuların ana gündemlerinden.
Oyuncular oyun fiyatlarını tartışadursunlar, Blizzard'ın eski yöneticilerinden olan Mike Ybarra'nın ise bambaşka bir fikri var.
"Keşke bu insanlara 10 veya 20 dolar daha verebilseydim, çünkü bu benim ilk 70 dolarımdan daha değerliydi."
Peki siz Ybarra'nın bahşiş önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve elbette buna değeceğini düşündüğünüz oyunlar neler?
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