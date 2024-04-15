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Steam FPS Festivali Başladı: Ücretsiz Oyun Demoları ve Harika İndirimler!

Steam FPS Festivali Başladı: Ücretsiz Oyun Demoları ve Harika İndirimler!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 21:20

FPS türünün fanatikleri bu festivale bayılacaklar! Oyunculara FPS türünün sevilen oyunlarında indirimler, ücretsiz demolar ve çok daha fazlasını vadeden Steam FPS Festivali başladı.

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Dolar kararının travmasını hala atlatamamış olsak da Steam'i hala gözden çıkartabilmiş değiliz.

Dolar kararının travmasını hala atlatamamış olsak da Steam'i hala gözden çıkartabilmiş değiliz.

Ülkemizdeki oyuncuları yasa boğan kararın ardından Steam ile aramız biraz limoni olsa da platform hala indirim dönemleri ve özel etkinlikler gibi yönleriyle kalplerimizi bir nebze de olsa çalmayı başarıyor.

Festivalleri ile meşhur Steam'de şimdi FPS Festivali zamanı!

Festivalleri ile meşhur Steam'de şimdi FPS Festivali zamanı!

Farklı oyun türlerine özel düzenlediği festivallerle platformda adeta bayram havası estiren Steam bu kez de FPS Festivali ile karşımızda. FPS türündeki oyunlarda büyük avantajlarla krşımıza çıkan festival 22 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Peki Steam FPS Festivali boyunca bizleri neler bekliyor?

Peki Steam FPS Festivali boyunca bizleri neler bekliyor?

Alıştığımız üzere festival demek Steam için ücretsiz demolar ve indirimler demek! FPS türündeki sevilen oyunların harika indirimlerle karşımıza çıktığı festivalde ayrıca çıkışını merakla beklediğimiz oyunları da ücretsiz deneme fırsatımız olacak. Bunun yanında elbette geliştirici sohbetleri ve çok daha fazlası da oyuncuları bekliyor.

Steam FPS Festivali'nin bazı öne çıkan oyunları ve indirimleri ise şöyle:

Steam FPS Festivali'nin bazı öne çıkan oyunları ve indirimleri ise şöyle:

  • Fallout 4 - 11,99 Dolar - 2,99 Dolar

  • GTA V - 59,97 Dolar - 20,40 Dolar

  • Borderlands 3 - 59,99 Dolar - 8,99 Dolar

  • Hunt: Showdown - 18,99 Dolar - 6,64 Dolar

  • Arma 3 - 14,99 Dolar - 3,74 Dolar

  • Battlebit Remastered - 14,99 Dolar - 7,49 Dolar

  • Back 4 Blood - 59,99 Dolar - 5,99 Dolar

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