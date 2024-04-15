Steam FPS Festivali Başladı: Ücretsiz Oyun Demoları ve Harika İndirimler!
Steam FPS Festivali Başladı: Ücretsiz Oyun Demoları ve Harika İndirimler!
FPS türünün fanatikleri bu festivale bayılacaklar! Oyunculara FPS türünün sevilen oyunlarında indirimler, ücretsiz demolar ve çok daha fazlasını vadeden Steam FPS Festivali başladı.
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Dolar kararının travmasını hala atlatamamış olsak da Steam'i hala gözden çıkartabilmiş değiliz.
Festivalleri ile meşhur Steam'de şimdi FPS Festivali zamanı!
Peki Steam FPS Festivali boyunca bizleri neler bekliyor?
Steam FPS Festivali'nin bazı öne çıkan oyunları ve indirimleri ise şöyle:
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