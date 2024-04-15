Steam FPS Festivali Başladı: Ücretsiz Oyun Demoları ve Harika İndirimler!

Alıştığımız üzere festival demek Steam için ücretsiz demolar ve indirimler demek! FPS türündeki sevilen oyunların harika indirimlerle karşımıza çıktığı festivalde ayrıca çıkışını merakla beklediğimiz oyunları da ücretsiz deneme fırsatımız olacak. Bunun yanında elbette geliştirici sohbetleri ve çok daha fazlası da oyuncuları bekliyor.